Espacios refrescantes: terrazas, jardines y más…

Los meses de verano suelen hacerse largos, si en medio de ellos no hay algún viaje planeado, especialmente si vivimos en una ciudad donde el calor no da tregua ni cuando baja el sol. En esos momentos, una terraza puede ser nuestra salvación.

Si estás pensando en diseñar un espacio para disfrutarlo todos los días de la mejor forma, no te pierdas estas ideas donde te mostraremos jardines y terrazas perfectos para pasar el verano, con parrilla, pileta y pérgolas. Si tenés una en casa, seguramente te tentará a transformarla y que no le falte nada.

Terrazas

Una terraza es el sueño de muchos. Estos espacios que se encuentran en las alturas de la ciudad, más aún si se encuentran situados en el centro urbano, nos permiten disfrutar de la vida exterior.

La idea es lograr un espacio para sentirnos como si estuviésemos en un jardín, en un spa o un mirador.

Un solarium

Si quieres una terraza de nivel, ponle espacios para tomar el sol. Una ducha de agua fría, es perfecta para poder refrescarse.

No te olvides de la sombra

Todo gran jardín debe contener espacios de reposo y, por ello, en estas azoteas encontramos sistemas de sombra, que van desde los más sencillos como toldos, hasta soluciones muy sofisticadas como las pérgolas bioclimáticas, que en los casos más exclusivos están hechas a medida y contienen sistemas para combatir el sol, la lluvia, el viento, e incluso pueden cerrarse con una cortina de vidrio para que se conviertan en un confortable interior para los meses de invierno.

Poné una parrilla

Degustar y cocinar con la ciudad a tus pies es otro lujo de una terraza y, por ello, existen parrillas completamente preparadas, con gas, e incluso incluir soluciones muy interesantes como la integración de heladeras y máquinas de hielo.

¿Te animás a un cine de verano?

Podés poner pantallas para proyectar, al estilo del mejor cine de verano. Tira unas colchonetas en el piso y llenalo de almohadones.

Una fuente

No hay ningún gran jardín sin agua. Este elemento ha estado presente desde los jardines mesopotámicos y persas, hasta los renacentistas, los hispanoárabes como La Alhambra, o los actuales. El sonido del flujo del agua y el destello y brillo del mismo, nos transportan aún más a los estados de calma.

El agua como terapia

No solo necesitas el espacio al aire libre para instalarla, sino que también tendrás que elegir muy bien qué material. Por supuesto que la estética cumple un papel importante, ya que podés elegirlo en combinación con el piso alrededor de la piscina. Pero, en esta ocasión, te aconsejamos que le des más importancia a la seguridad, que sea antideslizante, su facilidad de la limpieza y su resistencia a los rayos del sol.

¿Qué tener en cuenta para elegir los revestimientos de la piscina?

Al diseñar la que será la piscina que deseas, pensá en el uso que le vas a dar. Si querés una piscina que sea decorativa, con poco uso, podrás dejarte llevar más por la estética. En cambio, si te encanta recibir gente y a tus hijos les gusta llevar a sus amigos a casa, lo mejor que podés hacer es buscar un revestimiento con una limpieza sencilla y fácil de mantener. Y segura, por supuesto.

Siempre tendrá que ser un material que selle a la perfección para evitar fugas. Esto es especialmente importante si la piscina va instalarse en una terraza. Tené en cuenta, que en este caso, hablamos de viviendas que hayan sido diseñadas para que su terraza aguante el peso. No se puede instalar una piscina en cualquier terraza.

Un jardín con piscina: ¿qué accesorios necesito?

Además del mobiliario ideal (integrado por reposeras o camastros), los accesorios que más encajan junto a la piscina son una mesita auxiliar, una lona y una sombrilla.

Puede ser que tu patio no sea lo suficientemente grande para construir una piscina olímpica, pero lo cierto es que seguro podés tener una pequeña piscina para relajarte y refrescarte. Sí, el agua es muy terapéutica, y además, no podemos negar que estas mini piscinas quedan muy bien.

Pérgolas

Los materiales pueden ser muchos pero sin duda los naturales son perfectos porque se integran a la perfección con el entorno.

De madera. Las pérgolas pueden ser de muchos materiales, pero sin duda alguna, las de madera son las que más llaman la atención. Robustas, cálidas y hermosas. Quedan bien en cualquier rincón. Además, podemos encontrarlas de diferentes tamaños. Quizá la única desventaja es que la madera hay que tratarla de vez en cuando para que no se deteriore demasiado, más estando en contacto con el exterior.

De caña. Las pérgolas con cañas también son otra opción, y aunque es evidente que las pérgolas de madera son más elegantes, lo cierto es que una pérgola de caña bien planteada puede ser la guinda perfecta para tu jardín estilo mediterráneo.

Con intimidad. La intimidad es importante en nuestra vida privada. Si además de una pérgola para colocar muebles de exterior querés estar más resguardado, elegí pérgolas con sistemas de cierre. Hay muchas diferentes, aunque las que incorporan cortinas y tela en la parte superior son quizá las más demandadas. Recogidas quedan muy elegantes. Abiertas, harán que nuestra pérgola se convierta en el mejor lugar para disfrutar de una romántica cena a la luz de la luna.

Con plantas. No solo podemos cubrir nuestra pérgola con tela. Nos encantan los ejemplos en los que la vegetación abraza la madera o la caña. Plantar enredaderas o plantas que puedan encaramarse a nuestra estructura es una buena opción. En poco tiempo tendremos un rincón verde muy acogedor y fresco para el verano. Debemos tener en cuenta que estas plantas hacen que las temperaturas bajen un poco, así que si querés disfrutar de tu pérgola en verano, tanto de día como de noche, es una buena opción a tener en cuenta.

En el interior de tu pérgola no solo podés instalar un comedor, también un living al aire libre, una zona de lectura, unas reposeras, un rincón chill out. ¿Y si colgás de su estructura de madera una hamaca?. Se convertirá en tu lugar favorito!.

¿Querés crear un espacio diseñado para tu jardín?

Quizá una de las formas más sencillas de usar nuestro patio sea creando una zona chill out. En estos rincones podremos reunirnos con amigos por la noche mientras disfrutamos de un trago, por ejemplo. ¿Cómo conseguirlo? Muy sencillo. En este caso los asientos bajos funcionan muy bien. No es que no podamos colocar sillas, que también es otra opción, es que los bancos de madera con muchos almohadones y de diferentes tamaños nos darán una sensación de relax al instante. Como complemento, no puede faltar una mesa baja para colocar nuestras bebidas o algo de comer.

Otros de los accesorios y complementos que serán tendencia este verano son:

-Los sillones de caña y colchoneta, alfombras de yute ya sea redonda o rectangular es complemento muy chic esta temporada, puf de yute como asiento auxiliar en la zona de estar, para crear un comedor de verano informal alrededor de una mesita baja o en lugar de una mesa de centro convencional, es uno de los accesorios que te proponemos para diseñar tu jardín.

Y no pueden faltar los almohadones en el piso, un accesorio tremendamente cómodo. Apilalos, “tiralos” al piso de manera casual (aunque su posición esté bien pensada), usalos para mullir un banco o un palet…

Una guirnalda luminosa, lámparas de mimbre o de yute, completarán el espacio y le aportarán calidez, canasto de fibras como maceteros… Detalles que personalizan tu jardín, accesorios y complementos que suman encanto, diseño y confort a tu terraza y jardín.

Además, si tu patio cuenta con bastantes horas de sol, colocar plantas o uno de esos toldos vela, tan de moda últimamente, para aprovecharlo también durante el día puede ser una buena idea.

Cenar en tu patio

Si sos más de cenas o comidas con tus amigos o familiares, también será una excelente opción colocar una mesa alta para estos eventos. Por el día complementá con plantas, que el verde siempre da alegría y contrarresta el calor del sol. Por la noche, no te olvidés de agregar velas y focos para que tus comensales estén más cómodos.

Una barra

Nos parece una idea ideal, sobre todo si se trata de patios pequeños. Podemos hacer una barra con taburetes altos. Será el lugar favorito de todos tus amigos, eso ni lo dudes. Además, no te olvidés de añadir muchas plantas y colores vivos, hacé de esta barra el rincón más tropical de tu casa.

Cine al aire libre

Finalmente, como ya les mencionamos en las terrazas, y no por ello menos importante, nos encantan los patios que han sido aprovechados para convertirse en cines improvisados. Un montón de almohadones por el suelo, algunas velas, un proyector y una sábana serán suficientes para crear un ambiente de Hollywood. Nos parece una gran idea para pasar este verano en casa.

Ya se trate de un jardín grande o pequeño, con una pérgola al resguardo del sol o un pedacito de terreno junto a la piscina, ¡hace de tu jardín un espacio único!.