20 de junio de 2026 - 01:22

Tecnología y eficiencia hoy son la frontera

La tecnología impulsa la eficiencia en la agroindustria, donde innovar y optimizar recursos ya no es una ventaja, sino una condición para competir.

El agro es uno de los sectores más activos en uso de drones,&nbsp; el uso de tecnología marcó un cambio en la producción.

El agro es uno de los sectores más activos en uso de drones,  el uso de tecnología marcó un cambio en la producción.

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Los Andes | Mauricio Videla
Por Mauricio Videla

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La diferencia parece semántica, pero no lo es. Una empresa podía crecer aun con procesos imperfectos, consumos elevados de energía o decisiones basadas en intuiciones. Ese tiempo se terminó. En un contexto de recursos escasos, mercados más exigentes y consumidores cada vez más informados, la tecnología pasó de ser opción a necesidad.

La historia económica está llena de ejemplos, de casos de éxito, de etiquetas. Quienes incorporaron el riego tecnificado en zonas áridas produjeron más con menos agua. Quienes digitalizaron sus cadenas logísticas redujeron costos y tiempo. Quienes entendieron antes que nadie el valor de los datos lograron anticiparse a los cambios del mercado.

La escasez, paradójicamente, es una de las mayores fuentes de innovación. Los Países Bajos desarrollaron una de las agriculturas más eficientes del planeta en un territorio reducido. La necesidad obligó a pensar distinto.

Argentina enfrenta hoy un desafío similar. La pregunta ya no es si conviene medir el consumo de agua, energía o insumos. La verdadera pregunta es: ¿cuánto cuesta no hacerlo?

Cada litro desperdiciado, cada kilovatio, cada proceso fallido representan una pérdida silenciosa que erosiona la competitividad. Lo que no se mide, no se puede gestionar. Y lo que no se gestiona, al final es un problema.

Pero la transformación no depende únicamente de las empresas. El Estado tiene un papel central como articulador de universidades, centros tecnológicos, productores y emprendedores. Ninguna innovación alcanza su máximo potencial si está aislada.

La competitividad del futuro no se construirá con más recursos, sino con la mejor utilización de los que existen. La tecnología y eficiencia son hoy la frontera.

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