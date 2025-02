Silvio Alberto "Las condiciones climáticas han favorecido una producción mayor y de gran calidad"

- En términos de estrategia de la bodega, yo ya hace ocho años que estoy a cargo de la dirección de producción de la bodega, y nosotros venimos manejando siempre un control de los stock. Para de esta manera no tener sobrestock al fin de cada uno de los años fiscales. Entonces, estamos elaborando la misma cantidad que el año pasado, porque justamente al tener un manejo controlado de los stock en función de las ventas proyectadas por las áreas comerciales, estoy en consonancia y por lo tanto no tengo un sobrestock.

- ¿Cuáles fueron los factores climáticos que contribuyeron a la mejora de la producción?

- Hace ya dos años que no tenemos esa helada, como la que tuvimos a fines del 2022, esa helada tardía, nos hizo obtener una de la cosecha más baja de los últimos 60 años. Las dos cosechas posteriores, 24-25, hubo algunos efectos de la helada. Los viñedos también se están recuperando de ese impacto, y la mayor disponibilidad de agua en los últimos dos años es un factor clave para el aumento de la producción. Esto ha permitido que las vides se repongan de la crisis hídrica sufrida en períodos anteriores, cuando la escasez de nevadas redujo significativamente los recursos hídricos. Creo que, fundamentalmente, la ausencia de heladas tardías, junto con una mayor disponibilidad de agua, han sido factores clave. Además, el valor que alcanzó la uva en los últimos años permitió que algunos productores invirtieran en una mejor nutrición de los viñedos, lo que también contribuyó al aumento de la producción.

- ¿Cómo se compara la calidad de la uva que van a cosechar con la del año anterior?

- Estuve esta semana recorriendo, te puedo hablar actualmente de lo que son las bases de espumante que están terminadas al día de hoy, tanto Pinot Noir como Chardonnay en base espumante, realmente tienen una calidad excepcional, con mucha fruta, mucha frescura, creo que vamos a tener en esa línea un muy buen nivel de vino.

En la zona del Valle de Uco las variedades son distintas y la verdad te digo, increíble. Para que te des una idea, estamos adelantados aproximadamente entre 10 y 15 días con respecto al año pasado. Estamos viendo que hay un efecto de las temperaturas que hemos tenido, pero a diferencia de otros años cálidos, en donde la concentración de azúcar va a disparar a lo que es la maduración, digamos del color de los taninos y demás, lo que noté recorriendo todo el viñedo de Los Chacayes, es que hay un incremento en la concentración de azúcar. Hay una madurez polifenólica, es decir, tanino, color, aroma y vi realmente una muy buena expresión de fruta, de frescura y un color increíble.

Por otra parte, lo que estamos cosechando en San Rafael, son variedades distintas que serían más bien variedades tempranas, algunos Malbec y Merlot, que vienen con una muy buena calidad. Presiento que este año se destacará por una producción ligeramente superior a la de la cosecha 2024, aunque aún debemos evaluar cómo se desarrolla.

- ¿Cómo impactará este incremento en la cosecha en los precios de la uva y en el vino en el mercado?

- Sinceramente, en términos de precio, hoy ya se habla con claridad. Por un lado, las bodegas enfrentan un sobrestock significativo de vinos, consecuencia de una caída considerable en las ventas. Esto genera una mayor oferta de uva, lo que, sin duda, impactará en los precios. A diferencia de los últimos dos o tres años, cuando los aumentos fueron realmente muy marcados, es probable que este año los valores no alcancen esos niveles.

En el mercado ya se habla de que el valor de la uva se mantendría en los mismos niveles del año pasado. Además, todo indica que volvería la modalidad de pago histórica, con desembolsos en aproximadamente seis cuotas a partir de julio. Hay que entender que la venta de uvas y vino está pasando uno de los momentos más complicados, una caída en la demanda y eso todos tenemos que contribuir a que logremos ser mucho más competitivos y lograr trabajar todos en conjunto para que esto siga creciendo y vuelva el consumidor nuevamente. La crisis que tiene el país también y a nivel exterior también, hay que tener en cuenta que las exportaciones también cayeron. Hay que tratar de volver a ser un poco más competitivos y lograr incrementar el consumo y la venta de los vinos.

- ¿Qué variedades de uvas que producen en bodegas Bianchi fueron más favorecidas por las condiciones climáticas?

- El Chardonnay y el Pinot Noir, son los que hemos cosechado hasta el momento, han estado muy favorecidas porque tenemos mucha fruta, mucha frescura y hasta ahora lo que te puedo decir de los tintos, que estuve probando ayer Malbec, es que han sido muy favorecidas.

- Con respecto a la sanidad de los viñedos, ¿ustedes tienen alguna estrategia particular?

- No hemos enfrentado problemas de enfermedades o plagas; la sanidad de los viñedos es óptima, gracias a Dios. Las condiciones climáticas no han sido propicias para la propagación de enfermedades. Sin embargo, sé que algunos productores en San Juan han tenido ciertos inconvenientes, aunque en nuestro caso no hemos registrado afectaciones.

Obviamente, recién estamos comenzando, pero esto es el resultado de un plan de trabajo que inicia en junio, desde la poda en adelante, con el objetivo de preservar las condiciones sanitarias del viñedo y asegurar que la cosecha llegue en óptimas condiciones. Recordemos que es uno de los pilares fundamentales para hablar de vinos de calidad, que un viñedo llegue a la cosecha en un estado sanitario perfecto, donde vos tengas todavía las hojas verdes, las hojas perfectamente trabajando para lograr una buena maduración, entonces creo que donde hay que afrontar durante todo el año es justamente en el trabajo de mantener y de cuidar la sanidad de los viñedo.

- Esta baja del precio pagado al productor crees que también puede impactar en una baja del precio pagado por el consumidor en góndola

- Hoy en día es difícil hacer una proyección clara, especialmente en un mercado donde las ventas mensuales presentan desafíos. Sin duda, será un tema a seguir de cerca. También influirán las variables económicas del país, que, si bien han mostrado una desaceleración inflacionaria, siguen siendo un factor clave. Habrá que adaptarse a los movimientos del mercado, pero aún es temprano para afirmar si el precio del vino se mantendrá o aumentará. Personalmente, creo que cualquier decisión sobre incrementos debe tomarse con cautela y con un enfoque razonado, considerando el impacto en el consumidor.