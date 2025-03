Lucas Magnano: "Tenemos que aportar para que las desregualciones no sean desprolijas"

-Creo que en todos lados la situación es realmente crítica. Sin embargo, el productor nunca deja de tener la esperanza en la próxima campaña, en el próximo ciclo productivo, en lo que viene por delante. El reajuste de los precios relativos ha sido extremadamente importante, no solo para la producción, sino para la economía en general. En algunos sectores el impacto ha sido mayor que en otros, pero más allá de eso, lo que genera mayor incertidumbre son los precios internacionales.

Además, un hecho determinante fue lo ocurrido en enero con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Ha tomado medidas cuyas consecuencias aún no terminamos de dimensionar, pero lo cierto es que está generando una turbulencia importante en el mercado de commodities. No sabemos exactamente cómo va a repercutir, pero sí que tendrá un impacto. Esto nos preocupa, porque al incremento de costos se suma una baja de per sé previa, junto con las decisiones que está tomando el nuevo gobierno de EE.UU.