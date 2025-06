Germán Di Césare: "La competitividad va a definir la permanencia del vino argentino en el mundo"

El enólogo de Trivento, recientemente elegido “Winemaker of the Year” por Tim Atkin, analiza los desafíos del vino argentino en el exterior, repasa el potencial de la cosecha 2025

Reconocido como “Winemaker of the Year” en el último reporte del crítico británico Tim Atkin, Germán Di Césare repasa sus sensaciones ante este logro personal y colectivo, habla con Los Andes del desafío de elaborar vinos para el exigente mercado británico, analiza la vendimia 2025 y reflexiona sobre el presente del vino argentino en el mundo.

— ¿Qué significa para vos este reconocimiento que te dio Tim Atkin este año?

—Primero que nada, una felicidad inmensa y un sentimiento profundo de gratitud. También, por supuesto, una gran sorpresa. A veces uno no espera este tipo de reconocimientos, y cuando llegan te hacen mirar hacia atrás. Este premio me hizo repasar tantos años de trabajo junto a todo el equipo de Trivento: cada decisión, cada error, cada acierto, cada momento de amor, de pasión, de perseverancia. Es un reconocimiento que reafirma el camino que venimos construyendo como equipo y, en lo personal, me emociona mucho que alguien con tanta trayectoria como Tim Atkin —que cata vinos de todo el mundo y conoce profundamente Argentina— me haya elegido a mí. Sobre todo en un contexto donde hay muchísimos colegas talentosos, hacedores de vino que están haciendo un trabajo excelente. Me enorgullece que, entre tantos buenos proyectos, haya valorado nuestro camino.

—¿Tiene un sabor especial que venga justamente de un crítico británico, considerando la importancia que tiene el mercado de Reino Unido para Trivento?

—Totalmente. Reino Unido es un mercado muy importante para nosotros. Es uno de los más exigentes del mundo. Tim mencionó en su reporte que Trivento se ha consolidado allí como un vino de calidad constante en degustaciones a ciegas, y que ha mantenido una muy buena posición durante muchos años. Eso no es casualidad. Si no tuviéramos consistencia y calidad sostenida, el mercado inglés no nos acompañaría como lo hace. Así que este reconocimiento tiene doble valor para mí: por quién lo otorga y por lo que representa en términos comerciales.