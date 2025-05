Caminos ganaderos, una deuda pendiente

En cuanto a los plazos de ejecución, Ríos contó que se habló en un principio de unos tres años, pero cree que este mismo se terminaría con la distribución del ripio.

“Creo que este año vamos a terminar porque después viene el trabajo más difícil, que son la segunda y tercera etapa, donde hay que impermeabilizar, es decir, mojar y humedecer todo y extenderlo con la con la motoniveladora y apisonar. Yo calculo que va a tomar un año más por lo menos, y la tercera etapa es la que va a ejecutar la DPV” explicó.

“Vialidad tiene la etapa más compleja para que quede bien compactado, que es la clave para la durabilidad. Tenemos ejemplos de trabajos que se realizaron bien, como la ruta 206, durante la gestión de Carlos Iriarte, hace más de 15 años. Ahí se hizo un trabajo a conciencia, cada 3 años se pasa la máquina y es como si estuviera nueva. Eso es lo que pretendemos que ocurra con estas otras que estamos ejecutando. Porque si no, todos los años tenemos el mismo reclamo, aunque por supuesto que también va a depender del uso” señaló.

“Le pedimos a los ganaderos, y lo hemos hablado en las específicas; no transitarlas apenas llueve. Una cosa es si te encontrás dentro del campo, entonces tendrás que salir despacio, pero la idea es que cuando llueve mucho no se ingrese a los campos, sino que espere con la jaula porque si no, hacemos la huella y después nos quejamos. Entonces, nosotros vamos a tratar de ser cuidadosos para que los demás sean” remarcó el director.

“Vamos a intentar que las rutas queden bien, porque a mí no me preocupa salir con un ternero mañana, me interesa que el puestero pueda entrar o salir con su auto, que seguramente no es 4 x 4, y no tengamos problemas con su salud o su movilidad. Pretendo que cuando me vaya de la gestión se me recuerde porque los caminos quedaron bien” agregó, y culminó con una cita del recientemente fallecido Francisco I: “Hay que cambiar los miedos por sueños y no ser administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Ese es el mío” se esperanzó.

Plan de destete precoz: Claves y controles estrictos

Ya estamos cerca de los 10.000 animales encerrados. La gente se ha sumado, quieren hacerlo, pero que sepan que vamos a auditar uno por uno. Digo esto porque tuvimos que dar de baja un plan donde fuimos a auditar y no estaban los animales encerrados porque pensaban que la Dirección de Ganadería debía avisarles. La Dirección va a llegar hoy o mañana, siempre vamos a estar controlando. Quien no tenga los papeles en regla, vamos a seguir siendo amigos, pero el plan no lo va a tener más” advirtió el sanrafaelino.

El plan contempla que el gobierno aporta 500 pesos por día, durante 60 días, por cada animal encerrado. Eso cubre aproximadamente el 40% del costo que afronta el productor y que luego no está obligado a ningún tipo de contraprestación. “No se cobra nada, sólo queremos que se aplique porque creemos que es lo necesario para para poder levantar el índice de preñez, para llegar a que en 2030 se produzca el 30% de lo que se consume en el mercado interno de Mendoza” explicó, y agregó que por ese motivo se avanzó con los acueductos, obras claves para el desarrollo de 500.000 hectáreas de secano.

“La obra de Monte Comán-La Horqueta ya está terminada y próxima a inaugurarse. Los fondos los aportó el gobierno en un 100% y los productores beneficiados deberán cumplir con un repago del 40%” contó Ríos. El pago se realizará mediante un valor que será equiparable con el de 300 gramos de carne, por hectárea y por año, durante un plazo de 20 años. De esa manera, el volumen económico tampoco se va a diluir por inflación.

“Se va a ejecutar de acuerdo al índice del novillo de Cañuelas, entonces el gobierno va a poder cobrar. Así pedimos hacerlo, porque vamos a pagar con nuestra moneda constante y que no se devalúa, porque si el ternero vale mucho; vamos a pagar mucho, y si el novillo vale poco; pagaremos poco” manifestó.

Distinto fue el caso del acueducto Bowen-Canalejas, que no se hizo con este tipo de sistema y no hubo repago. “Fue una decisión del gobernador. Pero como ha cambiado la economía, ahora vamos a repagarlo y está bien. Regalar las cosas no sirve, porque cuando algo se regala y después se rompe, no importa porque era gratis. Entonces no se valora. De esta manera lo van a pagar y van a exigir que esté bien hecho” concluyó Ríos.