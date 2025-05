Alejandro Molero: "El oeste argentino está llamado a ser la fábrica de terneros del país"

“Hoy, 30 años después, se ha avanzado muchísimo en varios aspectos. Estas grandes obras de infraestructura como son los acueductos, permitieron un antes y un después en la ganadería. Estos campos donde estamos tenían la mejor oferta forrajera, los mejores pastos, pero la peor agua subterránea para darle de beber a los animales. Entonces eran muy bajos los niveles productivos, los niveles de preñez, de destetes, de supervivencia del animal. Y hubo que hacer un acueducto de más de 500 kilómetros entre ramal troncal y secundario para traer la mejor calidad de agua a donde estaban los mejores pastos. Se avanzó, hoy ya no quedan en el departamento zonas casi oscuras, es decir, donde no haya tendido de red monofilar” detalló.

También destacó los avances en cuanto a la conectividad y la necesidad de seguir avanzando en las comunicaciones de los parajes más alejados de la provincia, aunque se enfocó en la necesidad de resolver lo que sigue demorando el acceso real a los campos, es decir, los caminos.

“Hoy en el campo estamos conectándonos a las redes, pero creo que la gran vieja deuda pendiente son los caminos ganaderos. Aún seguimos sin una infraestructura de caminos que nos permitan no solamente transitar a la producción, el camión jaula con la hacienda o al productor en su vehículo, sino que por esos caminos ganaderos transita la educación, transita la salud que va a los distintos parajes, a las zonas más alejada del urbanismo en esta región. Entonces, no me cabe la menor duda que la gran deuda pendiente es los caminos” aseguró.

El intendente Alejandro Molero con el gobernador Alfredo Cornejo.jpg

En el caso puntual de Alvear, otro punto álgido tiene que ver con las líneas de telefonía celular, cuya ausencia en vastas zonas del enorme territorio se convierte en un factor determinante en la vida social, productiva e incluso ante numerosas emergencias que suelen producirse en las rutas nacionales que atraviesan cientos de kilómetros deshabitados alvearenses, como la 143, que conecta con el sur argentino y la 188, limitante con San Luis y vía directa hacia la Capital Federal.

“Nos quedan grandes puntos muertos, sin ningún tipo de conectividad. Eso es algo que todavía queda como un remanente a corregir, pero lo cierto es que hay una desinversión muy fuerte por parte de las empresas de servicio de telefonía” criticó Molero.

“Nosotros tenemos el ejemplo del último gran apagón en el sur provincial (N. de la R: El 25 de abril de este año, un corte masivo de energía afectó durante casi 10 horas a San Rafael, General Alvear, Malargüe y parte de San Carlos), que dejó en evidencia que hay empresas como Movistar, por ejemplo, que nunca recambió las baterías de sus antenas. Entonces, se corta la luz, se corta el servicio de telefonía. No pasó lo mismo con Claro, que mantuvo el servicio durante muchas horas durante el corte. No hay inversión sobre rutas troncales de la Argentina como es la ruta 188” reclamó el intendente sureño.

“Son empresas que están regidas por las políticas nacionales, que no tienen la exigencia ni la voluntad de hacer inversiones para dotar de conectividad. Desde el municipio se ha reclamado mucho, hubo varios contactos. En 2024 ya era prácticamente un hecho la instalación de nuevas antenas y hasta ahora no se ha concretado por falta de voluntad de los privados, que hoy tienen monopólicamente a los usuarios y nos tienen cautivos. No le interesa extender servicio a zonas más alejadas y donde el impacto lo vivimos nosotros, porque son rutas con un alto nivel de accidentología y no tener conectividad, no solamente nos afecta en lo productivo y lo social, sino que también, ante la emergencia; quedamos totalmente incomunicados” afirmó.

En cuanto a las proyecciones para este año político y productivo, Molero sostuvo “seguimos abrazados a nuestra producción que es agrícola ganadera en nuestra región. Tenemos las dificultades que tiene eh cualquier economía regional del país, pero también tenemos la expectativa y la ilusión de que esta nueva Argentina transita por caminos distintos a los que veníamos transitando, y me refiero a abrirnos al mundo, a celebrar tratados de libre comercio con la mayor cantidad de países posibles, porque si nosotros producimos solamente para el mercado interno, que es lo que nos viene pasando durante décadas, redundamos en que no hay rentabilidad, no hay precios”.

El punto de inflexión, dice, es lograr un cambio de paradigma. “Si somos capaces de salir al mundo con lo que el mundo requiere, que es alimento y lo que nosotros sabemos producir, no me cabe la menor duda que esa ecuación se empieza a invertir”.

Sin embargo, mira con preocupación el contexto internacional donde las reglas de juego sufrieron un fuerte estremecimiento con las medidas que adoptó recientemente el gobierno de Donald Trump.

“Hoy, quienes producimos en la Argentina, estamos mirando con absoluta preocupación las medidas adoptadas por Estados Unidos, porque ya conocemos estas medidas de impacto global y como después desencadenan en un efecto Tequila, en un efecto económico mundial que también lo hemos sufrido en las zonas productivas. La proyección es que debemos seguir haciendo más con menos recursos, tratar de reinventarnos permanentemente y en lo que tiene que ver con la incumbencia municipal, seguir brindando a nuestros vecinos cada vez mejores servicios, de mayor calidad y que lleguen a todos los habitantes de nuestro departamento” finalizó.