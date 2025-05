Cómo la tecnología y el recambio generacional transforman el modelo productivo

Mendoza tiene el talento: cómo una startup se propone modernizar todo el ecosistema IT local

El clima adverso, la aridez del terreno y una rentabilidad complicada, entre otros, se conjugaron para que un mercado con enorme potencial de expansión, se contuviera. Hoy, merced a una serie de medidas continuadas y la implementación de tecnología en los campos de secano, se abre la posibilidad a que, en pocos años, ese potencial finalmente pueda explotar a niveles que hace 20 años no hubieran podido imaginarse.

Al igual que en el agro, fue necesario también un recambio generacional importante y aunque todavía no son mayoría, quienes emprendieron ese camino en el último lustro ya están viendo grandes resultados, aprovechando experiencias que se realizan en otras provincias desde hace más tiempo.

“Yo no inventé nada, lo copié de los pampeanos. Lo vi en una cabaña, me enseñaron a usarlo, fui y lo compré hace tres años” contó.

La importancia del implemento, más allá de una cuestión práctica, tiene que ver con el manejo integral de lo que denomina “la empresa ganadera” y que le permite tomar las mejores decisiones en cada caso. “Se acabó el cuadernito” dice, y los resultados son inmediatos.

“Son pocas herramientas, pero son claves: el destete precoz, sistematizar la información y empezar a trabajar ya no como un productor, sino como un empresario. Controlar los costos, las inversiones, los gastos. Llevar un presupuesto y un orden como si llevaras una empresa y, si este año nacieron 10 terneros, el otro 15, el otro 8 y no sabés por qué, al menos tener en claro si la causa fue el clima o si me equivoqué en algo. Otra clave es el rolado, que depende la zona, pero lo que ya está súper comprobado es que te multiplica la base de materia seca, que es el pasto” detalló.

Un ejemplo claro de ello lo brinda Esteban Perfumo, con una propiedad de 16.000 hectáreas en La Mora, 1.000 vacas madres y alrededor de 5.500 hectáreas abocadas al rolado desde hace 11 años, lo que le ha permitido “tener más pasto y utilizar menos hectáreas para tener más animales, lo que baja muchísimo los costos del campo porque el gasto en empleado y en viajes es el mismo” señaló.

En el campo de Perfumo se utiliza el rolado para sembrar pasto llorón, una especie que si bien no es nativa de la zona, se adapta a las condiciones áridas con facilidad y una vez destinado a alimento, se convierte directamente en carne.

El procedimiento es relativamente sencillo. “Lo importante en el rolado es abrir el campo. Producir disturbio en los jarillales. Entonces, entra luz y mueve la tierra, porque tenemos un banco de semillas muy importante abajo, que están dormidas. Al hacer el movimiento de suelos, se activa la tierra básicamente” explicó.

Para ello se utilizan rolos que pesan de 3000 a 4000 kilos, con cuchillas de unos 25 centímetros que “van moliendo todo y levantan la semilla enterrada, oxigenan la tierra, entra luz y agua y se triplica la existencia de pasto que luego se convierte en materia seca” dice el ganadero.

Los números son claros. En promedio, en los campos de la zona se utiliza un promedio de 20 hectáreas para una vaca. “Con el rolado lo bajamos a 15 hectáreas por vaca, e incluso a 12. Entonces, necesitas menos hectáreas por cabeza porque hay más oferta forrajera” resumió.

Perfumo también comenzó en la última temporada a requerir los servicios de drones agrícolas, con los que hizo una prueba piloto que ya le mostraron un alto beneficio. “Lo utilizamos para fumigar y limpiar la los alambrados con herbicida y reducir el riesgo de incendios. También puede sembrar y es muy rápido para trabajar” destacó.

Además, desde que está disponible el servicio de wifi de Starlink, instaló una serie de cámaras en diversos puntos del campo, que le permite un ahorro sustancial de tiempo y recursos. “El puestero tiene una aguada que está a 12 kilómetros y la mira por el teléfono, o la miramos desde mi casa y controlamos si tiene agua, si está cayendo porque se trabó el flotante” relató. “Lo cierto es que la tecnología nos ha permitido avanzar bastante en estos campos, más cuando se trata de una extensión tan grande”.

Se presentó tecnología con drones en el Dia de Campo 2025 Se presentó tecnología con drones en el Dia de Campo.

El acueducto Bowen-Canalejas, un antes y un después.

Ambos productores tuvieron varios puntos en común en cuanto a los pilares del avance de la producción en la zona. La inseminación para la mejora genética es uno, pero el Plan de Destete Precoz que lanzó el gobierno provincial y la obra del acueducto ganadero se llevan los laureles.

“Ha sido maravilloso porque es la mejor zona ganadera de la provincia y sin el acueducto no se podía explotar”, destacó Perón. Sin embargo, ambos apuntaron a la necesidad de mejoras, en principio porque la obra presenta fallas y luego porque cuando se calculó la obra, se hizo en función de un número de cabezas que, en apenas tres años desde su inauguración, se multiplicaron exponencialmente.

“Quedó obsoleto muy rápido, básicamente porque se están aprovechando otros recursos, por el destete y el aumento de la preñez. Entonces un campo que quizás tenía 100 vacas, hoy tiene 150, porque aprovechás mucho mejor las pasturas y en vez de tener 70 terneros, ahora tenés 120” explicó Perón, en tanto que Perfumo sumó que

“Con el mismo método de trabajo, de sacar el ternero precoz, no lograba más del 75% de preñez. Cuando el acueducto empezó a funcionar, me fui al 95 %, o sea, me levantó casi 20 puntos el índice de preñez. Fue una obra muy importante para el campo, pero hay que mejorarla porque tiene muchas fallas” afirmó.

En tanto que Perón cerró apuntando a mejorar la educación de los productores, sobre todo en el enfoque de su trabajo.

“No se trata de tener más vacas, sino de producir mejor. En la época de mi papá competían a ver quién tenía más vacas y no se trata de eso, sino de quién produce más terneros con la misma cantidad de vacas, ese es el negocio” concluyó.