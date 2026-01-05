Cada vez más mujeres se interesan por el curso de formación profesional para tareas agrícolas

Es dictado por el INTA y otras instituciones educativas locales y los egresados y egresadas reciben el titulo de “Operario especializado en mecanización vitícola”

La formación profesional en tareas agrícolas, es necesaria ya que la demanda de mano de obra calificada es alta en algunos sectores del agro. Este año se dictó el 4to curso organizado por el INTA y varias instituciones que se involucran en la formación de chicos y chicas con el fin de colaborar con su futuro profesional. En cuatro años, hubo en total 80 egresados de la cuales, 9 fueron mujeres. Y otro dato interesante es que el 80% de quienes hicieron la formación consiguió trabajo. Este año egresaron 4 mujeres, es decir que cada vez se interesan más en las tareas profesionales del sector. “Esto es importante destacar porque ayuda a que ellas puedan conseguir mejores trabajos, con remuneración y no quedarse con aquellos que solo se refieren al cuidado y mantenimiento de la producción, muchas veces siempre detrás del trabajo del hombre”, dijeron los especialistas.

El curso es totalmente gratuito y es financiado por instituciones y empresas organizadoras. “Al finalizar, se articula con cada municipio donde residen los participantes para gestionar la licencia de conducir con la categoría G1/G2, acorde con la normativa”, explica Alejandro Ambrogetti, jefe de apoyo técnico, de la Estación Experimental del INTA, responsable del curso, docente y coordinador.

Operarios especializados El título es “Operario especializado en mecanización vitícola”. Tiene una duración de 324 horas cátedra, incluye 200h de prácticas. Está dirigido a jóvenes de 19 a 30 años de edad con primaria completa. “El nivel inicial es cero, pueden no saber manejar que se les enseña. El objetivo es formar operarios que trabajen en el rubro agrícola viñatero, capacitándolos en uso de maquinarias y equipos para la viticultura moderna. La demanda surge del sector debido a la falta de mano de obra capacitada”, señala el especialista.

Los tractores agrícolas y los equipos que se utilizan para estas tareas tienen un importante componente tecnológico que demanda personal especializado para su operación y mantenimiento preparados para tal desempeño no son los suficientes para dar respuesta a las necesidades de la actividad víticola provincial y es por esta razón que se impulsan espacios de formación que permitan tender puentes entre la demanda y la mano de obra calificada disponible. tiene por objetivo formar operarios con aptitudes en la operación de tractores y maquinaria agrícola en viticultura, enfocándose en temas fundamentales para la operación, mantenimiento y administración de la maquinaria agrícola disponible en la mecanización del cultivo de la vid. “La actividad vítícola provincial necesita este tipo de operarios capacitados, por eso s se impulsan espacios de formación que permitan tender puentes entre la demanda y la mano de obra calificada disponible”, explican desde el INTA.

Formación práctica y teórica Ambrogetti destacó los beneficios de esta formación ya que es una salida laboral, con reconocimiento de varias instituciones y es importante del punto vista para la formación de los jóvenes. “A los estudiantes se les brinda información general, como poda, riego, sistemas de conducción de riego, mantenimiento en general de tractores. Además, se les enseña a calibrar los equipos y formación sobre tratamiento fitosanitario. Por eso cuenta con muchas horas de practica y teoría. Nosotros contamos con unos siete tractores para hacer las practicas, y eso es importante para que aprendan cómo se maneja un tractor y como mantenerlos”, comentó el referente del INTA.

El desarrollo de las clases teórico-prácticas y las prácticas laborales se realizan en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza del INTA, Luján de Cuyo, con acompañamiento y supervisión de un equipo docente especializado en tales temáticas. Un paso que ayuda a obtener el carné Los egresados están habilitados para tramitar el carné, y en algunos casos los municipios encargados de otorgar el carné les toman las prácticas en el predio del INTA. La mayoría ya lo tiene gestionado y así puede acceder a un trabajo más profesional. El curso lo organiza y coordina INTA Mendoza, se dicta en convenio con Agromaq Virdó, (NEWHOLLAND), Dirección General de escuelas, subsecretaría de trabajo y capacitación del gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Cátedra de Maquinaria Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo, Municipalidad de Luján y otros municipios que colaboran para gestionar la licencia de conducir. En 2024 esta propuesta de formación comenzó a ser parte de la oferta educativa del Centro de Capacitación para el Trabajo 6-305 Jacinto Moreira, ubicado en la localidad de Agrelo, en el departamento de Luján de Cuyo. Con esto, la Dirección General de Escuelas continúa generando capacidad instalada, a través de las formaciones profesionales, instancias educativas con certificación oficial habilitante que avala las competencias requeridas por el mundo laboral.