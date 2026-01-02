Pavel Durov, dueño de Telegram: tiene 106 hijos e insólitos requisitos a la hora de donar esperma

Pavel Durov, el millonario ruso conocido como creador y dueño de Telegram , ganó notoriedad no solo por su éxito en el mundo de las comunicaciones, sino también por una faceta bastante peculiar: su donación de esperma . Según el programa En boca de todos, Durov no solo donó su semen a lo largo de los años, sino que también llegó a tener 106 hijos , con la intención de seguir ampliando su legado biológico.

Sin embargo, lo que llama la atención no es solo la cantidad de hijos, sino l as condiciones que impone el empresario a las mujeres que deseen recibir su esperma. Según el espacio televisivo, el empresario exige que las mujeres sean "atractivas", además de cumplir con otros requisitos como ser solteras y menores de 37 años.

Estas condiciones deben ser respetadas por la clínica a la que Durov dona su esperma, que solo puede ser utilizado en mujeres que, según su criterio, sean “médicamente elegibles” . Este enfoque generó un debate sobre los criterios personales que Durov emplea para ofrecer su esperma, algo que va más allá de la salud y el bienestar de las receptoras.

Durov declaró en varias ocasiones que su motivación para donar esperma de manera continua es una visión algo única de "repoblar el mundo". Según él, la humanidad necesita más nacimientos, y es por eso que decide contribuir a la causa a través de su genética.

La donación de esperma se presenta para Durov como una forma de dejar su huella biológica en el mundo , y no simplemente como un acto de altruismo sin más. Para él, la calidad de su esperma es otro factor importante, ya que considera que es "de alta calidad" y que contribuirá al futuro de la humanidad con su legado genético.

A lo largo de los años, Durov siguió donando esperma a una clínica especializada, y puso condiciones estrictas para que solo las mujeres que cumplan con sus criterios puedan utilizarlo. Esta idea de hacer “su contribución al mundo” mediante el semen, con parámetros que van más allá de la salud reproductiva, ha puesto a Durov en el centro de la atención mediática.

Pavel Durov3 La motivación de Durov para donar esperma es "repoblar el mundo" con su legado genético personal. Web

La clínica y las restricciones para la donación de esperma

Durov también fue muy claro sobre las restricciones que deben seguirse a la hora de usar su esperma. La clínica que recibe su donación solo puede ofrecerlo a mujeres que, además de ser atractivas, sean solteras y cumplan con los requisitos médicos establecidos por el propio Durov.

En este sentido, la clínica tiene la obligación de garantizar que las mujeres sean “médicamente elegibles”, lo que, según Durov, asegura que su esperma se utilice de manera adecuada. Este enfoque, claramente selectivo, generó reacciones mixtas, ya que algunos lo ven como un acto de egoísmo, mientras que otros consideran que es una forma de "mejorar la humanidad" según los criterios de Durov.

El empresario no es ajeno a las críticas que recibió por su enfoque poco convencional, pero parece decidido a seguir con su plan. Aunque muchos consideran que la motivación de Durov es egoísta, él sigue adelante con su propósito de donar esperma, sin mostrar signos de detenerse, con la intención de dejar una huella en la genética mundial.