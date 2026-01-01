Maduro excarceló a 87 presos políticos por las protestas de 2024 en la madrugada de Año Nuevo

En el inicio de 2026, una nueva tanda de excarcelaciones tuvo lugar en Venezuela. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó este jueves que 87 personas, detenidas en el marco de las protestas poselectorales de julio de 2024, fueron liberadas durante la madrugada de este 1 de enero en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua.
Pese a la alegría por el reencuentro, el colectivo de familiares aclaró que no se trata de una libertad plena. "Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares", explicaron en una nota de prensa, remarcando que todavía hay cientos de ciudadanos privados de su libertad por motivos políticos.
Estas liberaciones representan la reanudación de un proceso que, según las madres, se encontraba paralizado desde marzo de 2025. Este movimiento se suma a las excarcelaciones registradas el pasado 25 de diciembre, cuando se reportaron entre 71 y 99 liberaciones, según distintas fuentes oficiales y civiles.
"La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos", reiteró el grupo.
La crisis en Venezuela se agudizó tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Mientras el ente electoral proclamó la polémica reelección de Nicolás Maduro, la oposición mayoritaria denunció un fraude masivo y reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia.
En ese escenario, más de 2.400 personas fueron arrestadas y calificadas por la Fiscalía como "terroristas". Las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal denuncian la existencia de presos políticos y torturas, por su parte, el Ejecutivo de Maduro sostiene que el país está "libre de presos políticos" y que los detenidos se encuentran tras las rejas por la comisión de delitos comunes y actos de violencia.