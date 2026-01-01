Maduro excarceló a 87 presos políticos por las protestas de 2024 en la madrugada de Año Nuevo

Las liberaciones se produjeron en el penal de Tocorón. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad celebró la medida, pero advirtió que es "insuficiente" ya que los procesados mantienen medidas cautelares y juicios abiertos.

Maduro excarceló a 87 detenidos por las protestas de 2024 en la madrugada de Año Nuevo.

En el inicio de 2026, una nueva tanda de excarcelaciones tuvo lugar en Venezuela. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó este jueves que 87 personas, detenidas en el marco de las protestas poselectorales de julio de 2024, fueron liberadas durante la madrugada de este 1 de enero en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

Pese a la alegría por el reencuentro, el colectivo de familiares aclaró que no se trata de una libertad plena. "Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares", explicaron en una nota de prensa, remarcando que todavía hay cientos de ciudadanos privados de su libertad por motivos políticos.

Estas liberaciones representan la reanudación de un proceso que, según las madres, se encontraba paralizado desde marzo de 2025. Este movimiento se suma a las excarcelaciones registradas el pasado 25 de diciembre, cuando se reportaron entre 71 y 99 liberaciones, según distintas fuentes oficiales y civiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oveprisiones/status/2006729264859664408&partner=&hide_thread=false La madrugada de este 1 de enero se produjeron 87 nuevas excarcelaciones de presos políticos en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, según datos del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Los parientes recibieron la llamada que anunció la excarcelación a la 3:00 a.m.… pic.twitter.com/FfO67grv64 — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 1, 2026 "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos", reiteró el grupo.

La crisis en Venezuela se agudizó tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Mientras el ente electoral proclamó la polémica reelección de Nicolás Maduro, la oposición mayoritaria denunció un fraude masivo y reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia.