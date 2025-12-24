Entre gaitas y amenazas de Trump: Maduro desafió el despliegue naval de EE. UU. con festejos navideños.

Mientras Estados Unidos presiona a Venezuela, el líder chavista encabezó una cena popular en Caracas "por la paz y la felicidad".

En un escenario de máxima tensión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió responder a la presión de la Casa Blanca con un despliegue de festividad popular. Durante la noche de este martes, a pocas horas de la Nochebuena, el mandatario encabezó una cena navideña "por la paz y la felicidad" en la parroquia San Agustín, bastión chavista de Caracas, donde alternó el baile y la música con duros mensajes contra la administración de Donald Trump.

Con bufanda navideña y al ritmo de las tradicionales gaitas, Maduro buscó proyectar una imagen de normalidad y respaldo popular. El festejo se produjo en una semana crítica por la confiscación de dos buques con crudo venezolano y el despliegue de la Guardia Costera estadounidense en el Caribe.

"Yo no he sido ni seré jamás un magnate. Yo soy como ustedes: un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios", dijo Maduro ante las cámaras de la estatal VTV. El mandatario anunció que las celebraciones se replicarán en todas las comunas del país bajo la consigna "¡A comer, a bailar!", intentando minimizar el impacto del "bloqueo total" anunciado recientemente por Washington contra los petroleros sancionados.

Nicolás Maduro EFE La advertencia de Trump: "Si se hace el duro, será la última vez" El clima festivo en Caracas contrastó drásticamente con las declaraciones provenientes de Florida. Desde allí, el presidente Donald Trump, acompañado de Marco Rubio (Secretario de Estado) y Pete Hegseth (Defensa), lanzó una advertencia directa hacia el líder venezolano.

"Si él quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro", disparó Trump, quien además anunció planes para la construcción de un nuevo buque de guerra de gran porte. La estrategia estadounidense, que inicialmente se presentó como una lucha contra el narcotráfico y el denominado Cartel de los Soles, derivó en una campaña de presión máxima que busca forzar la salida de Maduro del poder. El mandatario agregó que "lo más inteligente" sería que el líder chavista abandone el poder.