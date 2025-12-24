24 de diciembre de 2025 - 10:09

Entre gaitas y amenazas de Trump: Maduro desafió el despliegue naval de EE. UU. con festejos navideños

Mientras Estados Unidos presiona a Venezuela, el líder chavista encabezó una cena popular en Caracas "por la paz y la felicidad".

EFE
Por Redacción Mundo

En un escenario de máxima tensión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió responder a la presión de la Casa Blanca con un despliegue de festividad popular. Durante la noche de este martes, a pocas horas de la Nochebuena, el mandatario encabezó una cena navideña "por la paz y la felicidad" en la parroquia San Agustín, bastión chavista de Caracas, donde alternó el baile y la música con duros mensajes contra la administración de Donald Trump.

Con bufanda navideña y al ritmo de las tradicionales gaitas, Maduro buscó proyectar una imagen de normalidad y respaldo popular. El festejo se produjo en una semana crítica por la confiscación de dos buques con crudo venezolano y el despliegue de la Guardia Costera estadounidense en el Caribe.

"Yo no he sido ni seré jamás un magnate. Yo soy como ustedes: un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios", dijo Maduro ante las cámaras de la estatal VTV. El mandatario anunció que las celebraciones se replicarán en todas las comunas del país bajo la consigna "¡A comer, a bailar!", intentando minimizar el impacto del "bloqueo total" anunciado recientemente por Washington contra los petroleros sancionados.

Nicolás Maduro

La advertencia de Trump: "Si se hace el duro, será la última vez"

El clima festivo en Caracas contrastó drásticamente con las declaraciones provenientes de Florida. Desde allí, el presidente Donald Trump, acompañado de Marco Rubio (Secretario de Estado) y Pete Hegseth (Defensa), lanzó una advertencia directa hacia el líder venezolano.

"Si él quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro", disparó Trump, quien además anunció planes para la construcción de un nuevo buque de guerra de gran porte. La estrategia estadounidense, que inicialmente se presentó como una lucha contra el narcotráfico y el denominado Cartel de los Soles, derivó en una campaña de presión máxima que busca forzar la salida de Maduro del poder. El mandatario agregó que "lo más inteligente" sería que el líder chavista abandone el poder.

Nicolas Maduro

Maduro dice que tiene el apoyo de la ONU

Mientras Maduro asegura contar con un "apoyo abrumador" en el Consejo de Seguridad de la ONU tras una reunión de emergencia solicitada por Caracas, Estados Unidos mantiene su postura inflexible. El embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, ratificó que las sanciones se mantendrán "al máximo" con el objetivo de impedir que Maduro financie al denominado Cartel de los Soles, al que EE.UU. describe como una organización terrorista vinculada al narcotráfico

A pocos kilómetros de los festejos de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez realizó un discurso, rechazando las medidas anunciadas por la administración de Trump, que la semana pasada informó un "bloqueo total y completo" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

