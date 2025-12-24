24 de diciembre de 2025 - 12:13

Por qué Uruguay es el único país de Latinoamérica que no festeja la Navidad

En un listado de naciones que incluye a Arabia Saudita y Corea del Norte, el país vecino destaca por ser el único de Occidente que eliminó oficialmente la festividad católica de su calendario.

Por Redacción Mundo

A horas de la Navidad en nuestro continente, hay una lista de seis países que no festejan la Nochebuena de manera oficial y uno de ellos es un país limítrofe de Argentina. Entre nombres figuran Arabia Saudita, Corea del Norte, Brunéi, Tayikistán y Somalia, pero parece un integrante inesperado: Uruguay.

Por qué Uruguay no festeja la Navidad

La razón por la cual el país rioplatense no reconoce la Navidad como tal radica en una legislación aprobada en 1919. En aquel entonces, bajo la influencia del pensamiento ilustrado y el impulso de José Batlle y Ordóñez, Uruguay decidió consolidar su carácter de Estado laico.

Mediante esta ley, se suprimieron todos los días festivos religiosos del calendario nacional para reemplazarlos por conmemoraciones laicas:

  • La Navidad (25 de diciembre) pasó a llamarse oficialmente el Día de la Familia.
  • Día de los Reyes Magos (6 de enero) se transformó en el Día del Niño.
  • La Semana Santa fue sustituida por la Semana del Turismo.
El país más laico de América Latina

Uruguay se diferencia notablemente del resto del continente, donde la religión católica mantiene una fuerte presencia institucional. Según un informe, elaborado por la corresponsal de RFI en Montevideo, Lila Olkinuora, aproximadamente el 40% de su población se reconoce como no creyente, un reflejo de un proceso de secularización que comenzó a fines del siglo XIX.

Además de los cambios en el calendario, Uruguay implementó históricamente medidas contundentes para separar la Iglesia del Estado, algunas de ellas son:

  • La obligatoriedad del matrimonio civil previo a cualquier ceremonia religiosa.
  • La retirada de cruces y símbolos religiosos de hospitales y escuelas públicas.
  • La neutralidad absoluta del Estado frente a cualquier culto.
