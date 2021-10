Agenda reprogramada: el panorama de los eventos del vino para lo que queda de 2020

Son poco más de diez los grandes acontecimientos del vino que ofrece Mendoza año a año. Ni bien termina una nueva edición, se anuncia la fecha de la siguiente; incluso, en la gran mayoría se respeta, sino es el mismo día, al menos la semana y el mes. Por esto, en enero, el seguidor de estos eventos ya puede configurar su agenda y reservar su participación en distintas ferias, degustaciones o festivales de música en los viñedos.

Sin embargo, como en tantos otros casos, el calendario 2020 de actividades en torno al vino ha sufrido sus modificaciones debido a la pandemia y, por lo tanto, su programación es incierta. De hecho, a la fecha, varios organizadores han decidido cancelar el encuentro anual y ya están de cabeza planeando la edición 2021.

De todas formas, para aquellos amantes de nuestra bebida nacional, todavía hay alguna esperanza de que puedan asistir a alguna feria de vinos antes de que termine el año. Veamos los casos.

Reprogramación obligada

Desde que comenzó la cuarentena, tres grandes acontecimientos ya deberían haber realizado su edición habitual: Wine Rock y AlMalbec en abril, y la feria Alta Gama de Sheraton, en mayo.

Sin certezas, pero con grandes expectativas por parte de cada organización, estos eventos han corrido sus fechas para después de la segunda mitad del año, siempre y cuando exista la autorización para poder llevarlos a cabo.

Wine Rock, que ya contaba con un line up de importantes artistas nacionales y locales, anunció su posible reprogramación para el 12 de setiembre, mientras que la feria del hotel cinco estrellas –que tenía, al momento de comenzar la cuarentena, una organización avanzada- vería su concreción para octubre, aunque no hay, aún, un día puntual.

En tanto, AlMalbec tiene su nueva fecha para el 26 de setiembre. "En agosto vamos a tener la certeza si podremos hacer el festival, de acuerdo a las disposiciones que autorice el gobierno", comentaron Alicia Sisteró y Leticia Fragapane, sus organizadoras, y adelantaron que: "ante esta nueva situación estamos barajando algunas alternativas para ofrecer este mismo festival pero con un nuevo formato".

Suspendidos hasta nuevo aviso

A pesar de que Mendoza avanza a paso firme en una vuelta a la "normalidad", todavía hay una gran incertidumbre vinculada a las reuniones sociales, al contacto personal y al desarrollo de grandes eventos públicos o privados.

Por esto, acontecimientos que, en gran medida, también dependen de la visita de personalidades que llegan desde el exterior o de la presencia de productos importados ven frustradas sus posibilidades de realización.

Nicolás Alemán, organizador de Premium Tasting –la mayor cata a ciegas que se realiza en el país- ya anunció la cancelación de sus ediciones en Lima, San Pablo y Santiago y sólo quedaría reconfirmar la de Mendoza que tenía lugar en agosto. "No sabemos si podremos hacerla antes de fin de año. Lo dudo porque se complica, sobre todo, la logística de los invitados para viajar", comentó.

En cuanto a grandes ferias que habitualmente se realizan en junio, agosto y octubre todavía no han marcado en el almanaque una nueva fecha y sus organizadores estiman que no podrán respetarse las fechas originales.

Luxury Wines, en Diplomatic Hotel, está suspendida definitivamente –se realizaba el 12 de junio próximo-. De igual manera, Paulo Casazza, organizador de Mendoza Wine Fair –con fecha para agosto- comentó: "Está suspendida la edición 2020. Siempre necesitamos seis meses, por lo menos, de organización y eso coincidió con la cuarentena; entonces, frenamos todo. Ahora estamos ideando una edición verano, pero seguramente para febrero o marzo de 2021, no antes".

Ferias que todavía están en cartel para 2020

Tres de las últimas ferias de degustaciones que normalmente se realizan cerca de fin de año son Intercontinental Wine Expo –en octubre- y Ruta de las Burbujas y Chachingo Wine Fair, en noviembre. Las organizaciones todavía guardan la esperanza de poder respetar sus fechas originales.

Si bien la feria en el hotel de Guaymallén no ha ratificado su programación, tampoco la ha suspendido. "Estamos en 'stand by' hasta tanto podamos tener más precisiones acerca de las flexibilizaciones en cuanto a estos acontecimientos, pero aún no la damos por suspendida", dijeron desde su organización.

En tanto, Jorge Cabrera, organizador de Rutas de las Burbujas en el Sheraton Hotel Mendoza, dijo: "está confirmada el 6 de noviembre nuestra feria, aunque dependemos de las medidas que se apliquen, pero estamos lejos de cancelarla. Seguramente, tendremos que aplicar protocolos sanitarios y de higiene y tendremos que tener en cuenta la cantidad de público en el lugar. Estaremos atentos para que todo se cumpla".

Por último, Chachingo Wine Fair -en el espacio de Alejandro Vigil-, sigue firme para la realización de su cuarta edición, programada para el 26 y 27 de noviembre, y ya tiene confirmada la participación de 60 bodegas que presentarán una amplísima variedad de productos para su degustación.