Viral: no le entraba la ropa del trabajo, pero su solución fue tan buena que rompió las redes

Un insólito video protagonizado por un trabajador que no podía usar la ropa del trabajo de su empresa por ser demasiado pequeño se volvió viral en las últimas horas, generando todo tipo de reacciones en redes sociales. La grabación ya fue vista más de 15 millones de veces , según reportó RT , y muestra cómo el hombre recurrió al ingenio para sortear el problema con una solución tan creativa como inesperada.

El uniforme, compuesto por dos piezas, estaba por debajo de su talla. Pero lejos de frustrarse, el trabajador decidió usar la camisa como chaleco y transformar el pantalón en un improvisado delantal , sujetado con lo que parece ser un cinturón artesanal. Su inventiva no solo le permitió continuar trabajando sin mayores inconvenientes, sino que lo convirtió en protagonista de un fenómeno viral.

La publicación del video, acompañada del texto “Cuando el uniforme no te queda, pero tú sacas a pasear tu lado creativo”, despertó una catarata de comentarios. Mientras algunos usuarios elogiaron la actitud positiva del trabajador, otros apuntaron con dureza contra la empresa.

“Me dio pena el video, ¿cómo no le dan dignidad a esa persona en su trabajo?”, escribió una usuaria. Otro agregó: “El trabajo tiene que dar dignidad a las personas, como jefe ni se me pasaría por la mente pedir una foto así. Quiero pensar que fue un error en la talla”.