Una influencer reveló que le ofrecieron 3.000 dólares para fingir que había adelgazado gracias a Ozempic

Sofi Maure, conocida en redes como @sofimaure, afirmó en sus redes sociales que le ofrecieron 3.000 dólares (unos 2.602 euros) por decir públicamente que tomaba Ozempic . Tenía que asegurar además que estaba encantada y que no tenía efectos secundarios.

"Me ofrecieron 3000 dólares para decir en un vídeo que yo estoy tomando Ozempic y que gracias a eso bajé 2 hilos en 3 semanas . Y aunque a mí me encanta la plata, es tan turbio y oscuro lo que están armando en Argentina que prefiero decirles la verdad ", contó la creadora de contenido argentina en su cuenta de Instagram.

Según relató Sofi, recibió un mensaje de alguien que le ofrecía participar en una campaña, pero no le decían de qué. "Esto es algo turbio, oscuro" , reflexionó en ese momento la influencer . "Porque hasta los casinos se presentan", justificó.

Además detalló que le exigían expresar más mentiras: "Que no tiene ninguna contra, cuando te lleguen comentarios diciendo las cosas malas que pasan cuando te inyectas Ozenpic sin tener diabetes tipo 2, lo borras" , le decían en el supuesto mensaje. También tenía que recordar que Ozempic se puede comprar sin receta médica y "que te quedas flaca para siempre" .

"Sé que va a haber un montón de gente que le va a rechupar un huevo lo que estoy diciendo y lo va a consumir igual, pero por lo menos yo quiero estar como con la conciencia tranquila de decir 'ok yo lo hice' y que me quiera escuchar que me escuche", concluyó Sofi.