Un argentino se quejó al afirmar que es imposible vivir en España y generó debate en TikTok

Un joven argentino que se mudó a España generó repercusión en redes sociales tras cuestionar las condiciones económicas del país y advertir que no es un destino ideal para quienes buscan ahorrar dinero . Su testimonio se volvió viral en TikTok y abrió debate sobre el costo de vida en Europa.

El sur de Europa vive un boom turístico: alemanes viajan en masa y los hoteles están casi llenos

Dejar tu país para mudarse a uno nuevo requiere de mucha determinación, además de objetivos y decisiones claras. No solo es simplemente dejar atrás todo tu pasado, sino que es por un futuro mejor. Sin embargo, no siempre es como parece y los sueños parecen lejos de cumplirse.

En esta ocasión, el influencer conocido como Sasha contó su experiencia luego de algunos meses viviendo en el país y sostuvo que la principal dificultad no es la adaptación cultural , sino la relación entre los ingresos y los gastos, especialmente en vivienda.

Según explicó que si bien emigrar implica expectativas de mejora, en su caso la realidad fue distinta a la que imaginaba antes de viajar. En ese sentido, remarcó que España no es un destino adecuado para quienes buscan generar dinero en poco tiempo.

"No vengan a España si su objetivo es ganar dinero. No es un país hecho para ganar dinero" , expresó en su video publicado en TikTok. También detalló que la situación se agrava por el alto costo de los alquileres, que absorben gran parte de los salarios.

"España no es un país para que tú vengas, trabajes cuatro o cinco meses y te vuelvas con 20.000 o 30.000 euros. Olvídate, eso no existe, no pasa", siguió explicando.

En su análisis, comparó la situación con otros países donde, según indicó, si se puede obtener un mayor ingreso en menos tiempo, como Suiza o Australia. España puede dar "muchísimas otras cosas", pero no se puede conseguir "dinero de la noche a la mañana", afirmó.

Debate en TikTok: opiniones divididas

Finalmente, graficó el problema con un ejemplo: personas que cobran alrededor de 1.300 euros y deben destinar cerca de 1.000 al alquiler. El video, que superó el millón de visualizaciones, generó una gran cantidad de comentarios y opiniones divididas sobre la realidad económica en ese país.

Actualmente, ¿cómo es emigrar ...

"España es mucho más que Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Hay muchas ciudades medianas y pequeñas con todos los servicios, con oferta laboral y con alquileres por debajo de los 600€", aseguró un usuario.

"Ojalá me hubiesen dicho esto hace años cuando vine a España. Aunque no me arrepiento de lo que tengo ahora. Pero pudo ser mejor", comentó otra usuaria.