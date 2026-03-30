El sur de Europa vive un boom turístico: alemanes viajan en masa y los hoteles están casi llenos

Los alemanes gastaron 92.000 millones de euros en viajes y ahora eligen destinos "seguros" ante la inestabilidad geopolítica en otras regiones.

España vive un inicio de temporada explosivo impulsado por el turismo alemán. Con un aumento del 75% en las consultas de vuelos hacia Alicante y proyecciones que alcanzan los 100 millones de visitantes extranjeros, el sur de Europa se consolida como el refugio preferido ante la incertidumbre en otros destinos tradicionales.

El inicio de las vacaciones de Pascua en Alemania marcó el comienzo oficial de una temporada turística que promete batir todos los registros en España. En centros vacacionales como "La Marina", cerca de Alicante, las reservas de bungalows y parcelas para campers están prácticamente agotadas, con un 40% de los huéspedes provenientes de Alemania.

Este fenómeno no es casual. Según portales de reservas, el interés por volar a ciudades como Sevilla creció un 60%, mientras que Málaga y Madrid registran aumentos del 50% en comparación con la primavera pasada. Los viajeros buscan, por sobre todas las cosas, escapar de la rutina diaria en un entorno que perciban como seguro.

image La ciudad de Málaga. Xior La seguridad geopolítica como motor del consumo La actual situación de inestabilidad en el Medio Oriente provocó un desplazamiento masivo de la demanda hacia el Mediterráneo europeo. Empresas como el grupo Lufthansa cancelaron vuelos a regiones en conflicto, lo que derivó en la programación de 68 vuelos adicionales de turoperadores hacia destinos tradicionales como Mallorca, Creta o Fuerteventura.

A pesar de la percepción negativa sobre la situación económica global, el comportamiento del consumidor alemán muestra una resistencia sorprendente. El año pasado, este mercado gastó 92.000 millones de euros en vacaciones, una cifra récord que demuestra que el descanso no es el área donde eligen ahorrar. Para 2026, el 76% de la población ya tiene planes concretos de viaje.

image Turistas en el aeropuerto de Madrid Actualidad Aeroespacial Hacia un récord de 100 millones de visitantes Las autoridades españolas proyectan recibir este año a 100 millones de turistas extranjeros, superando en tres millones el récord del año anterior. Esta afluencia masiva está generando que algunas regiones alcancen el límite de su capacidad operativa antes de lo previsto para la temporada alta de verano. Sin embargo, el sector observa con cautela dos factores que podrían moderar este entusiasmo: el encarecimiento del combustible y el precio del queroseno para los aviones. Aunque la tendencia actual es de un crecimiento imparable, los operadores turísticos advierten que el costo de los traslados será determinante para sostener estas cifras en la segunda mitad del año.