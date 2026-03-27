Combustibles: con la súper a más de $ 2.000 se anticipa presión sobre la inflación

Los combustibles tuvieron, este viernes, un nuevo ajuste en los surtidores y la nafta súper superó los $2.000 en Mendoza . Se trata del tipo más barato que se comercializa en la provincia bajo el paraguas de la petrolera YPF, mientras que el resto de los combustibles y marcas presentan precios levemente superiores. La última suba de la semana ha implicado un aumento en las naftas en torno al 14% solo durante el mes de marzo.

Y aunque la causa se encuentra en el conflicto bélico de Medio Oriente , al Gobierno nacional le preocupa el impacto que este incremento tendrá en la inflación . Es en este marco que se postergó el alza del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al CO que estaba previsto para el mes que viene. Los ajustes de precios debido a las restricciones internacionales en el petróleo, impactaron en que solo en la última semana el valor de los combustibles subió 7%.

La semana previa, el incremento había sido similar ya que al inicio de marzo la súper de YPF rondaba los $1.759. En este marco, en YPF, la nafta súper quedó en un piso de $2.002 aunque hay quienes la venden por encima de los $2.010 mientras que la Infinia ronda los $2.192, valor que puede llegar a los $2.200. En lo que a diesel respecta, el común vale $2.141 y la variedad premium se consigue en $2.219.

En un contexto desregulado, sin embargo, las distintas estaciones pueden presentar valores diferentes. En el caso de YPF esto se debe a la política de micropricing que implementó hace un año atrás en el que la petrolera define el precio por estación en función de la demanda, la competencia y la zona. Por este motivo y en general, donde hay mayor concentración de bombas (centro) el valor del combustible puede ser menor. El resto de las banderas envía un precio sugerido en cada aumento y el operador puede estar por arriba o por debajo de eso en función de su estructura de costos, estrategias, etc.

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA), Isabelino Rodríguez , explicó que las decisiones de aumento vienen por parte de las petroleras. Más allá de esto, agregó que las estaciones han comenzado a registrar menores ventas como consecuencia del proceso de subas. “Seguimos la evolución de esta situación, pero todavía no tenemos datos mensurables”, aclaró Rodríguez con relación a la caída en el consumo de naftas en un contexto relativamente recesivo.

Presión sobre precios

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, anticipó que el incremento de los combustibles tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Agregó, por otra parte, que de continuar la situación de subas por la guerra, la situación se verá más fuerte en abril. “Hay que tener en cuenta que las subas se han dado más en la segunda parte del mes”, comentó Vargas.

El profesional sumó que, de manera aproximada, cada 10% que se incrementan los combustibles se pueden esperar subas de entre un 0,4% a un 0,5% en el IPC. “Muchos de los rubros que poseen una ponderación alta en el índice de inflación, tienen un fuerte componente de los combustibles en su estructura de costos ya sea a través de insumos o de transporte como es el caso de los alimentos”, explicó el economista, cuya consultora releva precios.

En línea, el economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), Nicolás Aroma, señaló que –sin emisión monetaria- uno de los puntos que han comenzado a presionar sobre la inflación es –además de los servicios- la suba de combustibles. Una mirada similar manifestó la economista Paula Pía Ariet de Gestión Consultores para quien se trata de un número a seguir de cerca con relación al control de la inflación.

El transporte en alerta

El temor manifestado por los economistas tiene su correlato en lo que hoy sucede en el sector de transporte y logística. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) remarcaron que los combustibles son uno de los componentes centrales en la matriz de costos del transporte. Esta incidencia puede superar el 30% en algunos trayectos de larga distancia, advirtieron.

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Al precio de las naftas hay que sumarle otros costos como salarios, mantenimiento, neumáticos y repuestos que, en conjunto, determinan la tarifa final. Ricardo Squartini, presidente de Aprocam, recordó que el transporte de cargas no es formador de precios. La preocupación de los transportistas está relacionada con la caída en la actividad económica de la que el sector no ha estado inmune.

La situación ha generado un atraso en las tarifas del transporte con valores que, en algunos casos, se han ubicado hasta un 40% por debajo del punto de equilibrio, según denunciaron desde la cámara. En este marco, los socios de Aprocam ven con preocupación el salto en los precios de los combustibles. “El sector no tiene posibilidad de absorber costos”, advirtió Squartini en el marco del retraso de tarifas mencionado.

Por este motivo, desde esta Asociación han recomendado a sus socios que renegocien tarifas con las empresas dadoras de carga con el fin de anticiparse al aumento de los combustibles. Desde Aprocam aseguraron que dichas subas se trasladarán a la logística en general y, eventualmente, a los precios finales de bienes y productos en toda la cadena.