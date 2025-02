Transfirió un millón de pesos por error, se volvió viral en TikTok y la historia tuvo un giro inesperado

Joven revela que recibía maltratos físicos y psicológicos de sus padres por no sacar notas altas en exámenes

En un principio, ella intentó contactar a la persona que recibió el dinero equivocadamente. Lamentablemente no obtuvo respuesta favorable, ya que a través de su publicación de TikTok, alguien afirmó haber recibido la plata, pero aseguró no tener intenciones de devolverla .

“La única comunicación que mantuve con la persona que recibió el dinero fue a través de la red social TikTok, donde alguien que decía ser él admitió haber recibido la plata. Pero dejó claro que no tiene intenciones de devolverla”, detalló Alicia.

Su pedido desesperado adquirió gran repercusión en TikTok y en otras redes sociales, donde miles de usuarios se sumaron a compartir el caso. El video acumula 9.9 millones de visualizaciones, más de 550 mil "me gustas" y miles de comentarios. "No me gustaría estar en sus zapatos", fue uno de los comentarios con más likes.

Giro inesperado: “Me devolvieron el millón”

Sin embargo, la difusión del caso y el apoyo de millones de usuarios hicieron que la historia tomara un giro inesperado. Por otro lado, también hubo internautas que la criticaron y dudaron de la veracidad de la historia, por lo que su seguidores se encontraban divididos.

Aun así, gracias a la viralización alcanzó su objetivo y ocurrió lo que atento estaba esperando. “¡Me devolvieron el millón de pesos!“, exclamó en un video donde se la ve emocionada y agradecida. También expresó su gratitud hacia los medios que difundieron su historia.

Finalmente, sin dar muchos detalles, le pidió perdón al hombre al que le realizó la transferencia. “Yo solamente estaba pidiendo algo que era mío, jamás hubiera querido perjudicarlo en nada, valoro un montón la honestidad”, completó.