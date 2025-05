Su vecino la invitó a una cita con una nota y ella no sabe quién es: "Da un poco de miedo"

El amor puede encontrarse a la vuelta de cualquier esquina, pero no en la puerta de cada departamento si se tiene en cuenta una reciente historia viral. Se trata de una joven que compartió, a través de su perfil de TikTok, cómo su vecino intentó acercarse a ella de una manera llamativa.

"Ayer vuelvo a mi casa y me encuentro con esto", aseguró Avi Rodríguez. La joven no esperaba encontrarse con una nota escrita a mano por uno de sus vecinos. "No soy bueno escribiendo notas, pero tampoco soy bueno ignorando que eres hermosa", leyó la influencer.

Entre halagos, su vecino intentó llamar la atención de Avi de la misma manera que ella había llamado la de él. "Avísame si estás para tomar algo", escribió el joven dejando además de dejar su número de teléfono y su firma: "Mateo".

"No sabe quién soy, porque si no no hubiera hecho esto", afirmó Avi. Y agregó: "Lo más extraño de todo es que yo no tengo ni idea de quién es". La influencer también dio más razones de su rechazo al señalar que el joven le dejó el número en lugar del Instagram, por lo que no puede verle la cara.

"No tiene foto en WhatsApp y la realidad es que me da un poco de miedo", confesó Avi. Y reflexionó: "Ahora que lo pienso no sé cómo sabe en qué piso vivo. Esto no es tan divertido". Su video fue compartido por los usuarios de TikTok llegando a viralizarse.

El video ya cuenta con más de 686.500 visualizaciones en TikTok y todo tipo de comentarios. Por un lado hay quienes aseguraron que podría tratarse de "acoso" o que es "sospechoso", mientras que otros defendieron al vecino. "Y pensar que antes la gente se conocía así y no había tanto drama", comentó un usuario.