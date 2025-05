Desafió a un mono con la mirada y fue atacada por el animal: el video ya es viral

Un paseo turístico por Gibraltar, España , se transformó en una escena de pánico viral para Cristina , una joven española que fue acorralada por un mono tras no seguir las advertencias de seguridad indicadas por las autoridades locales. El hecho quedó registrado en video y se volvió furor en redes sociales, acumulando más de 165 millones de vistas en TikTok .

Durante la visita, el grupo recibió indicaciones claras: no sacar comida y no mirar a los monos directamente a los ojos, ya que estos gestos pueden ser percibidos como amenazas. Cristina, sin embargo, confesó que no prestó atención a las instrucciones y terminó desafiando sin querer al animal.