Su padre le envió una foto con Nick Jonas sin saber quién es y su reacción se viralizó

Nick Jonas es un artista de talla internacional, ya que fue parte de varias películas y series además de su reconocida trayectoria musical con los Jonas Brothers . Su talento le valió de sello tanto personal como profesional, lo que derivó en millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, hay quienes no lo reconocen.

Esto le ocurrió al padre de Flor, una joven que compartió su anécdota familiar a través de su cuenta de TikTok . Todo comenzó cuando el hombre le envió una fotografía con el cantante y luego reconoció no saber quién era .

"Flor. Todos pedían sacarse una foto con esta persona que está al lado del hotel nuestro. La gente está agrupada en un teatro como si estuviera Richard Gere. Entonces yo me saqué una foto para vos . ¿Vos lo conocés? ¿Quién es?", le dijo el hombre en un audio de WhatsApp.

"Me estás jodiendo", le respondió ella, ya que no se podía creer que su padre no le hubiera reconocido. "Quién le explica a mi papá que es el mismísimo Nick Jonas", escribió en la descripción del vídeo, que cuenta ya con más de un millón de reproducciones.