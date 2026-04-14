14 de abril de 2026 - 15:00

Se colgó del auto de su marido para "espiarlo" y lo multaron a él: la insólita justificación de la policía

La mujer creía que su marido le era infiel y tomó una pésima idea. La policía tuvo que frenar el tráfico para evitar cualquier accidente. El caso generó polémica.

El insólito hecho ocurrió en China.

El insólito hecho ocurrió en China.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

Una escena insólita, pero también muy peligrosa generó un gran alboroto en China, que terminó recorriendo el mundo. En esta ocasión, una mujer se colgó de la parte trasera del vehículo de su marido mientras este circulaba, aparentemente motivada por un ataque de celos.

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Sin embargo, el hecho no terminó ahí. La policía local analizó lo sucedido y decidió multar al conductor. La decisión generó polémica, especialmente porque la mayoría de los usuarios consideraron que fue una injusticia que él haya recibido una sanción por el controversial accionar de la implicada.

Video: se colgó de la camioneta por una supuesta infidelidad

El hecho ocurrió en marzo en Maralbexi, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. La situación en video fue registrada por testigos, quienes publicaron las imágenes en redes sociales: captaron justo cuando la mujer iba agarrada a unas barras metálicas en la parte trasera de una camioneta.

Según informaron medios locales, los conductores dieron aviso a la policía ante el peligro que significaba y redujeron la circulación en la zona para evitar cualquier accidente. Una vez en el lugar, las autoridades se vieron obligadas a interrumpir el tránsito debido al riesgo que implicaba la maniobra.

En un primer momento no se conocían las razones, pero con el correr de las horas trascendió que la mujer sospechaba que su marido le era infiel. Por ese motivo, decidió seguirlo sin que él se diera cuenta, subiéndose a la chata cuando salía de casa. Quizás todos conocemos a alguien que sería capaz.

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Polémica: el insólito justificativo del por qué multaron al hombre

Las autoridades remarcaron que el hecho pudo haber terminado en una tragedia, ya que cualquier maniobra brusca o mayor velocidad podría haber provocado su caída.

El hecho también generó una gran polémica, y tiene que ver con la justificación de la policía para sancionar al hombre. Según indicaron medios locales, la policía responsabilizó al conductor "por no haber revisado correctamente el vehículo antes de iniciar la marcha".

Como consecuencia, el hombre fue sancionado con una multa de 30 dólares, además de la quita de tres puntos en su licencia de conducir. En tanto, desde la policía recomendaron a las parejas “resolver sus conflictos mediante el diálogo”.

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