Por qué en el espejo nos vemos tan bien y en las fotos tan mal: un hilo de X dio una explicación detallada

@noeliameendezz ig: noeliameendezz | ¿Por qué en el espejo me veo bien y en la foto no? ¿Te ha pasado que te ves increíble en el espejo, pero en las fotos… meh? No es que seas menos guapa, hay una razón científica detrás. Tu cerebro te engaña: Te acostumbras a tu reflejo y cuando te ves en una foto (que no es espejada), sientes que algo no encaja. La cámara distorsiona: Dependiendo del lente y el ángulo, tu rostro puede verse más ancho o más alargado. La luz lo cambia todo: La iluminación del espejo es uniforme, pero en una foto, una mala luz puede crear sombras raras. Tu expresión es clave: En el espejo te ves en movimiento, en una foto puedes quedar con una expresión tensa si no sabes posar. Solución: Usa luz natural, encuentra tu mejor ángulo y relaja la expresión antes de la foto. ¡Así mejorarás tus fotos al instante! Guarda este video para cuando vayas a hacerte fotos y dime en comentarios si te ha pasado esto. #fotogenica #aestheticvibes #cómosalirbienenfotos #instagramtipsInstagramTipsto #fotosaesthetic #PhotoHack #fotosaesthetic #trucosinstagram #tipsinstagram sonido original -

