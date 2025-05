Polémica en Barcelona: una cafetería cobra según el tiempo que pasás en la mesa y desató un debate en redes

Embed A la Barceloneta si vols un cafè te l’has de prendre en menys de 30 minuts. pic.twitter.com/kJd0dsXjVv — Maria (@maria_lostia) May 4, 2025

Una cafetería en el centro del debate

"¿Es legal esto?", se preguntaron numerosos usuarios en los comentarios. Otros consideraron que se trata de una "locura", aunque también hubo voces que lo defendieron: "Lo veo bien. Está avisado por adelantado, y de esta forma no me presionarán para marcharme si quiero pasarme una hora charlando con alguien. Me cobrarán la tarifa correspondiente y ale", opinó una usuaria.

El caso también abrió el debate sobre las prácticas en la hostelería y el equilibrio entre el derecho del consumidor y el modelo de negocio de los locales.

Sin embargo, el escándalo no se limitó a los precios. Varios comentarios en Google señalan actitudes hostiles por parte del personal del local. Entre las quejas, se mencionan frases ofensivas hacia los clientes como "alcohólicos" o acusaciones de "cara de delincuentes", lo que amplificó aún más la controversia.

Por el momento, el establecimiento no se ha pronunciado oficialmente, pero el caso plantea una pregunta cada vez más común en zonas turísticas: ¿hasta qué punto se puede cobrar el “tiempo de estancia”?