Fin de la maldición: Harry Kane salió campeón con el Bayern Munich y su festejo "argento" se hizo viral

El Bayern Múnich gritó campeón este domingo en la Bundesliga de Alemania por 34° vez en su historia , tras el empate 2-2 del Bayer Leverkusen frente a Friburgo. Lo cierto es que esta resolución no es para nada anecdótica, ya que finalmente el delantero Harry Kane pudo gritar campeón por primera vez en toda su carrera.

Así fue que Kane utilizó sus redes sociales y celebró la gesta con un hit clásico, entonando We Are The Champions, de la célebre banda Queen. Se trata de una canción que que suele utilizarse en Europa cuando un equipo conquista un trofeo.