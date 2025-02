¿Se te antoja algo dulce pero tu cocina no tiene ingredientes complicados? No te preocupes, con solo tres ingredientes podés preparar unos panqueques deliciosos. Esta receta rápida te permitirá disfrutar de una comida sencilla y sabrosa en pocos minutos. Con una base de leche, huevo y harina, podés crear estos panqueques que siempre resultan perfectos, y no necesitas ser un experto en cocina.