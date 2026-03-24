Misterio: un hombre encontró en la playa una carta que cruzó el océano dentro de una botella

El hallazgo ocurrió en una playa de Escocia, donde un hombre encontró una botella con una carta enviada desde Canadá. El mensaje había sido lanzado en 2024 desde un ferry en la Isla del Príncipe Eduardo.

La botella viajó durante más de un año.

Un hallazgo inesperado sorprendió en Escocia, donde un hombre encontró una botella con una carta en su interior. El recipiente había sido lanzado más de un año atrás desde Canadá.

El protagonista, Mike Scott, caminaba por la costa de St. Cyrus junto a sus perros cuando uno de ellos encontró la botella. En un primer momento creyó que se trataba de basura, pero al revisar su interior descubrió una carta protegida dentro de una bolsa para evitar que se mojara.

Una carta cruzó el océano y apareció en una playa escocesa Una carta cruzó el océano y apareció en una playa escocesa. redes Un mensaje que cruzó el océano La carta, escrita en francés y fechada en agosto de 2024, indicaba que había sido lanzada desde un ferry que viajaba entre la Isla del Príncipe Eduardo y las Islas de la Madeleine, en Quebec.

Su autora, Annie Chaisson, pedía a quien la encontrara que se comunicara con ella a través de Facebook. Scott y su esposa intentaron contactarla, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta, ya que el perfil no presenta actividad reciente.

Este tipo de hallazgos, aunque poco frecuentes, no son únicos. En 2025, un caso similar ocurrió en Irlanda, donde se encontró una botella con un mensaje lanzado años antes desde Terranova.