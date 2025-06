Intentó seducir a una exprofesora de la secundaria y recibió una respuesta que se viralizó

Una joven contó una anécdota que involucra a su profesora del colegio secundario. Al poco tiempo de haber egresado, la tiktoker salió a bailar con sus amigas y se la cruzó en el lugar. Luego se le acercó a hablarle y aunque quiso tener segundas intenciones con ella, la respuesta que recibió no fue la esperada .

Según la joven, quien fue su profesora le había gustado toda la vida. “Le toqué el hombro y la chamuyé... me la chamuyé”, aseguró entre risas. “Siento que nunca nadie se animó a tanto”, relató.

“Me arrepiento completamente de lo que hice y no lo volvería a hacer”, señaló. Cuando la encontró, se rieron y hablaron de cosas sin sentido. En un momento, hubo un silencio y la protagonista de la historia aprovechó. “Se me ocurrió decirle algo que me dio mucho asco...”, contó.