Insólito: se enteró que su novio le era infiel y planeó una colorida venganza

Al enterarse del engaño, una joven repartió 7 kg de glitter por el hogar y auto de su pareja.

Tuvo una gran idea de venganza a su novio tras serle infiel y se volvió viral en las redes.&nbsp;

Tuvo una gran idea de venganza a su novio tras serle infiel y se volvió viral en las redes. 

La joven brasileña Rafaela Bressan Dela Justina realizó una terrible y colorida venganza contra su novio tras descubrir le había sido infiel. Lejos de optar por una reacción violenta o incluso engañarlo a él, Rafaela llenó la casa y el auto de su novio con purpurina.

En el caso se volvió viral en TikTok, el novio estaba consciente de que ella se vengaría. En una a conversación por WhatsApp, él le había escrito: "Sé que vas a querer vengarte".

@bressanpiercing Homens sempre esperam que você pague na mesma moeda, mas você mostra como pode ser mais criativa usando 7kg de glitter #glitternocarro #traição #povhomens #fyp #fofoca Bad Reputation - Joan Jett

Como respuesta, Rafaela compró siete kilos de purpurina, un producto muy complicado de quitar, y lo esparció en el auto y en cada rincón del hogar: el dormitorio, hasta el armario, la nevera (incluidos los productos), su computadora e incluso las prendas que estaban en el lavarropas.

"Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa usando 7 kg de purpurina", escribió en la descripción de la publicación.

La venganza que se convirtió en viral

El video d ela venganza se convirtió rápidamente en un clip viral, acumuló hasta el momento 15,2 millones de visualizaciones y casi 2 millones de me gusta.

Además la publicación generó gran cantidad de comentarios de usuarios que celebraron su actitud e incluso le ofrecieron más consejos: "Pon la purpurina en el aire acondicionado y el ventilador. Así, cuando termine de limpiarlo todo y lo encienda, volverá a llenarse de purpurina." comentó una uuaria y fue de los comentarios más destacados. Otras agregaron con maldad “Glitter en la casa, azúcar en el motor, pescado en algunos lugares, borrar la tesis, carne o pescado en los enchufes, polvo de mico (una planta que pica muchísimo).” y"Si le pones pegamento en las juntas (de las ventanas), tampoco podrá abrirlas". Por otra parte una usuaria destacó que hay un caso de venganza peor: “Nadie supera a la que borró la única foto del ex con su madre muerta."

