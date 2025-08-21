Horror en Francia: un streamer murió en directo tras de ser torturado durante 10 días de transmisión

El stremear Jean Pormanove JP murió en medio de una extraña transmisión en vivo que duró más de 298 horas. El francés de 46 años, cuyo verdadero nombre era Raphaël Graven, era seguido por miles de personas debido a los desafíos extremos que realizaba frente a cámara.

Sin embargo, en esta insólita emisión por la plataforma Kick fue víctima de incontables torturas. Es imposible mencionar, una por una, las atrocidades que recibió durante la extensa transmisión. Según informaron medios internacionales, esos hechos y la falta de sueño fueron determinantes en su muerte.

Su muerte ocurrió en la madrugada del 18 de agosto y quedó registrada en directo antes de que el video fuera retirado de la plataforma Kick. Su estilo se había vuelto tan polémico como viral: se sometía a maltratos físicos, privación de sueño e incluso ingesta de sustancias nocivas, lo que dio fama y críticas.

En la última y loca transmisión, se lo veía recostado en una cama mientras los otros streamer lo hostigaban con insultos y golpes, incluso arrojándole botellas para forzarlo a reaccionar. Sin embargo, minutos después, los influencers advirtieron que su cuerpo no respondía y dieron aviso a las autoridades.

El hecho provocó un fuerte impacto en redes sociales y abrió una investigación judicial en Francia para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Drake y el streamer Adin Ross donarán su funeral

Adin Ross, uno de los streamers más influyentes del mundo, expresó su repudio en redes sociales calificando lo ocurrido como “horrible” y “repugnante”. A su vez, expresó: "Quienquiera que haya participado en esto merece sufrir graves consecuencias".

Además, Ross anunció que se hará cargo de los gastos del funeral de JP en conjunto con el cantante canadiense Drake, con quien mantiene una relación cercana. "Drake y yo cubriremos los gastos del funeral. Esto no le devolverá la vida, pero es lo mínimo que podemos hacer", sostuvo.

El streamer Adin Ross junto al cantante canadiense Drake. El streamer Adin Ross junto al cantante canadiense Drake. Gentileza

Por otro lado, aprovechó para enviar sus condolencias a la familia del streamer fallecido y nuevamente repudió los hechos ocurridos.