17 de julio de 2026 - 20:26

Hizo una bizarra promesa por el Mundial y terminó con el rostro de More Rial tatuado en una pierna

Tras el agónico triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026, un influencer cumplió su palabra y se grabó a la mediática en la piel.

Hizo una promesa antes del partido contra Inglaterra y terminó tatuándose a More Rial

Hizo una promesa antes del partido contra Inglaterra y terminó tatuándose a More Rial

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La fiebre por la Selección Argentina no conoce límites y, en medio del entusiasmo por el pase a la final del Mundial, las promesas de los hinchas comenzaron a materializarse de las formas más insólitas.

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El caso que capturó la atención de las redes sociales es el de Guido Focaccia, un joven influencer que, tras la victoria ante Inglaterra, cumplió con un desafío que muchos consideraban una locura: tatuarse la cara de Morena Rial.

El origen de esta decisión se remonta a la previa del partido, en un clima de nerviosismo y excesos. Según relató el propio Focaccia, la promesa surgió en una reunión con amigos, bajo los efectos del alcohol y lo que él describió como un "estado catatónico".

“Prometí que me iba a tatuar a More Rial y su famosa frase ‘Que lo demuestre’”, explicó el influencer, admitiendo que en ese momento su cerebro estaba "totalmente alocado". Para él, la esencia de una promesa reside en el sacrificio: “Tiene que ser algo que te moleste, si no no es una promesa”.

El proceso del tatuaje, realizado en la ciudad de La Plata, fue documentado y compartido a través de Instagram. Sus amigos fueron piezas clave en la ejecución, enviándole diseños del rostro de la mediática generados por inteligencia artificial que incluían también el sol de la bandera argentina.

Aunque Focaccia inicialmente propuso hacerse el diseño en el pecho, su tatuador se negó rotundamente y decidió que el lugar definitivo sería la pierna derecha. Al ver el diseño, el artista no pudo ocultar su asombro: “Es una locura”, comentó, asegurando entre risas que sería la primera y última vez que tatuaría a Morena Rial.

El cumplimiento de la apuesta no estuvo exento de polémicas familiares. Focaccia reveló que su madre le suplicó que no lo hiciera: “Te pido por favor que no lo hagas, me da muchísima vergüenza”. Sin embargo, el joven sostuvo su palabra, impulsado por la presión de su grupo de amigos y por la cábala futbolera.

“Si yo no lo hago y después pasa algo el fin de semana, me voy a sentir muy culpable”, confesó, vinculando el éxito deportivo de la Selección con el cumplimiento de su bizarro ritual.

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