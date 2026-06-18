18 de junio de 2026 - 21:25

Fue a una tienda internacional en Buenos Aires y el desorbitado precio de un pañuelo desató polémica en redes

La reacción de una influencer al descubrir el valor de la prenda se volvió viral y se llenó de comentarios de usuarios que cuestionaron el valor del producto. "Delirio total".

Fue a una tienda internacional en Buenos Aires y el desorbitado precio de un pañuelo generó polémica

Fue a una tienda internacional en Buenos Aires y el desorbitado precio de un pañuelo generó polémica

Foto:

TikTok | @hana.complementos7
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una influencer argentina visitó una tienda de renombre internacional y se hizo viral al compartir lo que costaba un pañuelo para el cuello. El precio generó debate en las redes sociales.

Leé además

Viral: le pidieron US$2.000 por una reseña, se negaron y su respuesta causó furor en redes sociales.

Viral: le pidieron US$ 2.000 por una reseña, se negó y su respuesta causó furor en redes sociales

Por Redacción Viral
Podía fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Puede fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Por Redacción Viral

La joven se dedica a la venta de productos mayoristas y comparte videos de los productos que vende a través de su cuenta de TikTok @hana.complementos7. Hace unos días, decidió ir a la tienda de moda española Zara, en el Abasto, para observar precios y comprar ropa.

Embed - Dejá prefiero chupar frío

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al observar el precio que tenía un pañuelo para el cuello de lana. En el video, la joven mostró el monto, $105.990 y no pudo disimular su asombro por el exorbitante precio. "Pensé que era un error, le pregunté a la chica y me dijo que ese era el precio. Cómo va a salir eso este pedazo de tela?", expresó sorprendida.

En su publicación, la tiktoker también expresó: "Zara argentina, delirio total. Dejá, prefiero chupar frío".

El precio generó debate en redes

El video superó las 200 mil reproducciones y se llenó de mensajes de usuarios que compartían su sorpresa, y algunos indignación, por el precio de la prenda en la famosa tienda. "Parece el trapo de microfibra que uso para lavar el auto, y solo me salió 4 mil"; "Y eso que en Europa es la marca más económica"; "Siempre tuvo precios ridículos en Argentina", expresaron seguidores de la joven.

El caso reavivó una discusión habitual en redes sociales sobre los precios de las marcas internacionales en Argentina y la diferencia de valores respecto de otros países. Mientras algunos usuarios consideraron que el costo era excesivo para una prenda de ese tipo, otros señalaron que se trata de artículos orientados a un segmento específico del mercado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las personas que saludan al entrar a un lugar tienen este rasgo, según los psicólogos.

Los psicólogos coinciden: las personas que saludan al entrar en una tienda no lo hacen sólo por educación

Diego Poggi se compró una camiseta para alentar a Argentina, pero hubo un detalle que no notó y se hizo viral

El blooper de Diego Poggi en pleno Mundial: compró una camiseta de Argentina, pero no notó un detalle

Por Redacción Viral
Ataque de furia tras encontrar bloqueado su garaje.

Encontró un auto bloqueando su salida, tuvo un ataque de furia y quedó grabada por las cámaras

Por Redacción Viral
Una maquilladora británica sorprendió al tatuarse con las cenizas de su mascota.

El particular homenaje de una mujer a su perro: usó sus cenizas en un tatuaje

Por Redacción Viral