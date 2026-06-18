Fue a una tienda internacional en Buenos Aires y el desorbitado precio de un pañuelo desató polémica en redes

La reacción de una influencer al descubrir el valor de la prenda se volvió viral y se llenó de comentarios de usuarios que cuestionaron el valor del producto. "Delirio total".

Fue a una tienda internacional en Buenos Aires y el desorbitado precio de un pañuelo generó polémica

Una influencer argentina visitó una tienda de renombre internacional y se hizo viral al compartir lo que costaba un pañuelo para el cuello. El precio generó debate en las redes sociales.

La joven se dedica a la venta de productos mayoristas y comparte videos de los productos que vende a través de su cuenta de TikTok @hana.complementos7. Hace unos días, decidió ir a la tienda de moda española Zara, en el Abasto, para observar precios y comprar ropa.

Embed - Dejá prefiero chupar frío @hana.complementos7 Dejá prefiero chupar frío original sound - HANA COMPLEMENTOS MAYORISTA Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al observar el precio que tenía un pañuelo para el cuello de lana. En el video, la joven mostró el monto, $105.990 y no pudo disimular su asombro por el exorbitante precio. "Pensé que era un error, le pregunté a la chica y me dijo que ese era el precio. Cómo va a salir eso este pedazo de tela?", expresó sorprendida.

En su publicación, la tiktoker también expresó: "Zara argentina, delirio total. Dejá, prefiero chupar frío".

El precio generó debate en redes El video superó las 200 mil reproducciones y se llenó de mensajes de usuarios que compartían su sorpresa, y algunos indignación, por el precio de la prenda en la famosa tienda. "Parece el trapo de microfibra que uso para lavar el auto, y solo me salió 4 mil"; "Y eso que en Europa es la marca más económica"; "Siempre tuvo precios ridículos en Argentina", expresaron seguidores de la joven.