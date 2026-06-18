¿Los hombres no saben comprar ropa solos?: El video de una chica lo prueba y se hace viral

Una joven fue a una tienda de ropa con su pareja y se sorprendió al ver que los demás varones estaban acompañados de sus novias para probarse la ropa.

A la hora de ir a comprarse ropa, algunas personas necesitan ir acompañadas porque necesitan de una opinión ajena sobre si el outfit es el apropiado o si les queda mal.

Este fue el caso de una joven creadora de contenido que compartió un divertido video en TikTok. Allí, la usuaria @barbywallingre difundió un video en un probador de una tienda de ropa. “Ubican que los varones no saben ir a comprar ropa solos”, comenzó diciendo la joven, haciendo alusión a que los hombres necesitan a las mujeres.

Embed - Me doy x personal shopper @barbywallingre Me doy x personal shopper sonido original - Barby En el video la joven muestra como en los probadores había 4 hombres y cada uno tenía a sus novias esperándolos afuera, aguardando la aprobación de las mismas con respecto a las prendas de vestir elegidas.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde obtuvo más de 3 millones de visitas y miles de comentarios respecto de la situación.

Algunos hombres coincidieron y justificaron esa situación de probarse ropa con su pareja. “Todos coincidimos en que si estás en pareja, la ropa te la compras para que a ella le guste. Si fuera por nosotros andamos todos en bolas” y “si sabemos comprar ropa solos, pero nos importa mucho lo que opinen ustedes también!”, comentaron algunos usuarios.

Mientras que las mujeres cuestionaron el accionar de los hombres. “La pregunta es QUÉ pueden hacer solos?” y “encima si lo mandas solos no se prueban la ropa y compran mal el talle”, fueron algunos de los comentarios destacados.