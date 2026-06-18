No es después de cada uso: cada cuánto conviene lavar los jeans para que conserven su color más tiempo

Los jeans no siempre deben ir al lavarropas después de cada uso y algunos especialistas revelan la frecuencia para evitar su desgaste.

La costumbre de lavar los jeans constantemente puede acortar su vida útil.

Los jeans forman parte de las prendas más utilizadas por su resistencia y versatilidad. Sin embargo, el exceso de lavados puede hacer que pierdan color, elasticidad y firmeza mucho antes de lo esperado. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no necesitan una limpieza tan frecuente como otras prendas.

Varios expertos en lavandería coinciden en que espaciar los lavados ayuda a conservar mejor las fibras del denim. Eso sí, existen excepciones relacionadas con el clima, el tipo de actividad realizada o la presencia de manchas que hacen necesario adelantar el lavado para mantener la higiene de la prenda.

lavado de jeans Hay que reservar el lavado para cuando realmente sea necesario y no convertirlo en una rutina automática. WEB Cada cuánto deben lavarse los vaqueros La recomendación general es lavar los vaqueros cada nueve o diez usos, siempre que no presenten manchas visibles ni hayan estado expuestos a suciedad intensa.

Patric Richardson, fundador de The Laundry Evangelist , explica: "La mayoría de la gente lava sus vaqueros demasiado a menudo; en realidad, solo es necesario lavarlos cada nueve o diez usos, a menos que estén muy sucios. Lavar los vaqueros con demasiada frecuencia desgasta las fibras por la abrasión".

, explica: "La mayoría de la gente lava sus vaqueros demasiado a menudo; en realidad, solo es necesario lavarlos cada nueve o diez usos, a menos que estén muy sucios. Lavar los vaqueros con demasiada frecuencia desgasta las fibras por la abrasión". Cada ciclo de lavado somete la tela al roce del tambor, al detergente y al movimiento constante del agua. Con el tiempo, este proceso acelera la pérdida de color, debilita las fibras y favorece la aparición de zonas desgastadas, especialmente en rodillas, bolsillos y entrepierna. En qué casos conviene lavar los jeans antes de los diez usos Aunque la regla general es espaciar los lavados, existen situaciones en las que resulta recomendable hacerlo antes.

Morgan LaLonde, gerente de marca de lavandería de Whirlpool, señala que los jeans utilizados para trabajos físicos exigentes o durante jornadas con mucho calor y humedad suelen necesitar una limpieza más frecuente. El sudor y la suciedad pueden acumularse en las fibras y afectar tanto la higiene como la durabilidad de la prenda. También es importante actuar rápidamente cuando aparecen manchas de comida, barro, aceite u otras sustancias que podrían fijarse de forma permanente si permanecen demasiado tiempo sobre la tela.

En el caso del denim crudo, las recomendaciones cambian aún más. Tony Patella, cofundador de Tellason, explica: "Normalmente espero de cuatro a seis meses antes del primer lavado y luego los lavo cada dos meses". lavado de jeans Los tiempos espaciados de lavado conservan el color, la textura y el ajuste de los jeans durante mucho más tiempo. WEB Qué hábitos ayudan a prolongar la vida útil de los vaqueros Además de reducir la frecuencia de lavado, existen otros cuidados sencillos que contribuyen a conservar los jeans durante mucho más tiempo. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: Lavarlos siempre del revés. Utilizar agua fría o tibia, evitando temperaturas altas. Cerrar botones y cremalleras antes de introducirlos en la lavadora. Respetar las instrucciones de la etiqueta del fabricante. Evitar el uso excesivo de secadora cuando sea posible. lavado de jeans WEB Lavar los vaqueros después de cada uso no solo suele ser innecesario, sino que también puede reducir considerablemente su vida útil. Los especialistas recomiendan hacerlo aproximadamente cada nueve o diez usos, salvo que exista suciedad evidente.