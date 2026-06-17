17 de junio de 2026 - 09:00

Qué dice la psicología sobre las personas que usan siempre la misma ropa aunque tengan el placard lleno

La psicología, el comportamiento y los hábitos cotidianos ofrecen una explicación sorprendente sobre quienes eligen repetir la misma ropa todos los días a pesar de tener múltiples opciones.

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Por Ignacio Alvarado

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Lejos de interpretarse como desidia o aburrimiento, algunos especialistas consideran que repetir determinados conjuntos puede reflejar una forma práctica de administrar la atención. Elegir qué ponerse implica tomar decisiones, y cada decisión consume recursos cognitivos que el cerebro intenta optimizar.

Por eso, muchas personas desarrollan verdaderos "uniformes personales" que les permiten concentrarse en otras prioridades.

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La fatiga de decisión

Uno de los conceptos más utilizados por la psicología para explicar este fenómeno es la llamada "fatiga de decisión".

Diversas investigaciones sugieren que, a medida que avanzan las horas del día, la capacidad para tomar decisiones complejas disminuye.

Reducir elecciones innecesarias, como definir cada mañana entre decenas de prendas, ayuda a preservar energía mental.

La búsqueda de identidad

Otra explicación apunta a la construcción de una identidad coherente.

Quienes encuentran determinadas prendas con las que se sienten cómodos, seguros o representados suelen repetirlas porque refuerzan una imagen estable de sí mismos.

No se trata de desinterés por la moda, sino de haber definido un estilo propio que no necesita validación constante.

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Menos ansiedad, más practicidad

Los especialistas también señalan que repetir la misma ropa puede disminuir la ansiedad asociada a la apariencia.

Cuando una persona sabe que determinada combinación le resulta funcional, evita preocupaciones innecesarias y gana tiempo durante la rutina diaria.

Esto explica por qué empresarios, artistas y figuras públicas adoptaron vestimentas casi idénticas durante años.

Qué revela realmente este hábito

La psicología advierte que no existe una única interpretación válida. Cada caso depende del contexto, la personalidad y las motivaciones individuales.

Sin embargo, repetir prendas no suele ser un signo de descuido. En muchos casos, refleja practicidad, autoconocimiento y una relación más simple con la propia imagen.

Porque tener un placard lleno no siempre significa querer reinventarse cada mañana. A veces, elegir lo conocido es simplemente una manera inteligente de hacer más fácil el día a día.

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