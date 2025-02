Evangelio de hoy, 23 de febrero: "Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/1890015565756104909&partner=&hide_thread=false El bien, si no se invierte, se pierde; porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acumulamos, sino de cuánto fruto damos. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 13, 2025

"No es para todos, sino para los discípulos, que Jesús llama “a los que me escucháis”. Él sabe muy bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero para esto se hizo hombre: no para dejarnos así como somos, sino para transformarnos en hombres y mujeres capaces de un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a quienes lo “escuchan”. ¡Y entonces se hace posible! Con él, gracias a su amor, a su Espíritu, también podemos amar a quienes no nos aman, incluso a quienes nos hacen daño".