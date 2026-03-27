27 de marzo de 2026 - 22:50

Es alemana, intentó ubicar Argentina en un mapa y cometió un insólito error: qué lugar señaló

Una influencer alemana perdió en un juego de geografía al intentar señalar al país en otro continente. Dónde lo buscó.

Intentó ubicar Argentina en un mapa pero cometió un insólito error: qué lugar señaló

Intentó ubicar Argentina en un mapa pero cometió un insólito error: qué lugar señaló

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Por Redacción

Los desafíos de geografía se convirtieron en uno de los contenidos más populares en redes sociales, donde usuarios ponen a prueba sus conocimientos frente a cámara. En los últimos días, se viralizó un video donde una joven intentó ubicar a Argentina en el mapa, pero cometió un error inesperado.

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La streamer alemana conocida como Peonyia es creadora de contenido en su canal de Twitch, y decidió sumarse al juego de ubicar países en el mapa planisferio en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando tuvo que señalar a Argentina se le presentó una dificultad.

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La joven intentó señalar al país en el continente europeo, y se puso nerviosa al no poder encontralo. "¿Dónde está Argentina? ¡No puede ser que no sepa dónde está" expresó preocupada la influencer mientras navegaba por el mapa.

Cuando el tiempo de búsqueda terminó, el juego le señaló el lugar correcto donde está el país, América del Sur. La joven expresó su sorpresa y aseguró que siempre pensó que Argentina estaba en otro continente: "¿Toda mi vida pensé que Argentina pertenecía Europa?", confesó la influencer, cuestionándose sus conocimientos en geografía.

Usuarios argentinos se sumaron a los comentarios

Tras viralizarse el video, cientos de usuarios se expresaron en las redes sociales y hubo quienes reflexionaron sobre el insólito error de la influencer: "Dale, ¿no tienen un profesor como la gente que les enseñe geografía?"; "No le enseñan geografía en la escuela?"; "Me mata porque ella estaba convencida de que Argentina estaba entre Lituania y Ucrania", expresaron algunos usuarios.

Por otro lado, usuarios argentinos también aportaron sus comentarios sobre la confusión de la influencer y algunos dejaron referencias a la inmigración europa en el país a finales del siglo XIX.

"Argentina es lo que Europa olvidó ser"; "Qué van a decir ahora los latinos?! Somos europeos lo tienen que aceptar", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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