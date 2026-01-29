29 de enero de 2026 - 21:25

El curioso caso del "viajero del tiempo" de TikTok que asegura vivir en un París post-apocalíptico en 2055

El joven francés bajo el seudónimo de whitemask2055 asegura vivir en un París post-apocalíptico, acumulando millones de vistas con supuestas pruebas de una catástrofe global.

TikTok: un viajero en el tiempo asegura vivir en el año 2055

Aunque viajar en el tiempo sigue siendo un concepto exclusivo de la ciencia ficción, diversos creadores de contenido en plataformas como TikTok están desafiando esta percepción con narrativas perturbadoras.

El caso más reciente que ha captado la atención internacional es el de un joven francés conocido como whitemask2055, quien afirma que su historia no es un juego y que lleva tres años viviendo en el futuro, tras despertar repentinamente en el año 2055.

Según el relato compartido en sus redes, la humanidad habría enfrentado una catástrofe el 11 de septiembre de 2054 que terminó con el 98 % de la población mundial.

@whitemask2055

L’heure est venu de mettre les choses au clair ! Merci a tous vraiment #levoyageurdufutur #whitemask #whitemaskkk #tiktokseriesfuture

son original - le voyageur du futur

En su primer video, el joven explicó haber encontrado un teléfono y acceso a Internet para pedir ayuda y contactar a posibles sobrevivientes, advirtiendo a los habitantes del presente que deben "despertar" para evitar el caos que él vive a diario.

Para sustentar su veracidad, el creador comparte "pruebas" que incluyen lugares emblemáticos totalmente desiertos, como el Museo del Louvre, las calles de París y el metro. Además, muestra detalles cotidianos de esa supuesta realidad, como botellas con fechas de caducidad del año 2055 y un videojuego de Fifa 32 diseñado para una inexistente PlayStation 7.

@whitemask2055

"Vendredi 11 septembre 2054; suite à la catastrophe qui a éradiqué 98% de la population, j'ai enfin réussi à trouver un téléphone et un accès internet. Je ne sais pas si ma vidéo sera publiée mais j'ai besoin de votre aide à tous, je ne sais plus quoi faire et je cherche à rentrer en contact avec les derniers survivants de cette planète. Nous devons éviter à tout prix ce qui c'est passé il y a 5 jours. Je vous en supplie réveillez vous ce n'est pas un jeu. J'essayerai de vous redonner des nouvelles au plus vite. J'ai très peur pour la suite..... #sos #aidezmoi #aidezmoisvp #seulaumonde #besancon #findumonde #viral #fyp #foryou #horreur

Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

La verdad detrás de la distopía

A pesar del impacto de sus imágenes, la explicación detrás del fenómeno es puramente técnica. El propio joven ha revelado que la ausencia de personas en sus videos se debe a que graba en horarios específicos y utiliza ediciones y efectos especiales.

Su proyecto, que comenzó antes del auge de la Inteligencia Artificial, se apoya principalmente en el diseño 3D y detalles manuales para crear una atmósfera realista de abandono.

Este tipo de contenido no es único en la plataforma; en España, un usuario conocido como Javier (unicosobreviviente) realiza una dinámica similar, aunque en su versión del futuro el país se encuentra rodeado de naturaleza en lugar de sumido en el caos absoluto.

Estos creadores demuestran cómo la edición digital puede desdibujar las fronteras entre la ficción y la realidad para millones de espectadores.

