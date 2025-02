Discusión al aire y renuncia en vivo en el programa de Chiche Gelblung: "Sos una insolente"

Chiche Gelblung echó a Matilde Badini en vivo de la radio: "Retirate si no querés..."

Todo comenzó cuando Gelblung afirmó que “dos años de terapia son suficientes” , lo que desató la reacción de Badini, generando un fuerte cruce de palabras. La panelista le respondió que “dos años de tratamiento con un psicoanalista no hacés nada, flaco" .

A lo que Chiche le replicó: "Bueno, está bien, vos sos psicoanalista" . Badini le aclaró que no lo era, pero que hablaba desde su experiencia como paciente. Sin embargo, la discusión subió de tono con la siguiente intervención del famoso conductor.

"¿Será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!", criticó Chiche, pero Matilde sorprendió al decirle: "No me gusta escuchar pelotudeces" .

"Bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retírate si no querés escuchar pelotudeces. No ofendas al pedo, insolente. Sos una insolente, respetá por lo menos la jerarquía. Porque ella habla genialidades...", gritó Gelblung.