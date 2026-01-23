Dejó Reino Unido para mudarse a uno de los países más baratos del mundo: los precios son sorprendentes

Una joven británica se mudó a Vietnam, y en sus redes muestra los bajos costos de viviendas, restaurantes y servicios de estética.

Se mudó de Reino Unido y vive en uno de los países más baratos del mundo.

Casey es una joven creador de contenido para TikTok que desde hace tres años se mudo de Reino Unido y recorre distintos países gracias a su trabajo de modalidad remota. La tiktoker compartió su experiencia mientras vivía en Vietnam, destino elegido por cuarto año consecutivo como el país más barato del mundo para vivir, según Expat Insider 2024 de InterNations.

Además de la asequibilidad de precios, el país asiático también se considera seguro y estable tanto para los residentes como los extranjeros.

A través de su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 140.000 seguidores, Casey presenta su estilo de vida nómade por la cuidad de Da Nang. Lo que más impactó a los usuarios que siguen su contenido, es el contraste de precios con respecto a países de Europa. En sus videos demuestra que es posible disfrutar de una vida de lujos con gastos mínimos. La joven explica que vivir allí es lo más parecido a estar en un paraíso.

Vivir en Vietnam es muy accesible Con respecto a tema alojamiento, Casey compartió un gran tip para ahorrar: "No busques en Airbnb, usá Facebook Marketplace y lo conseguís por la mitad". Actualmente, ella reside en un departamento moderno que tiene piscina por el que paga unos 563 euros mensuales, gasto que comparte con su novio estadounidense. Sin embargo, asegura que existen opciones de alquiler desde los 172 euros. "Hay muchísimas urbanizaciones y pisos", aseguró la joven.

El bajo costo de vida, también se refleja en rubros como gastronomía, peluquería y transporte. Casey comenta que "Si comes comida vietnamita, cada plato te sale a 1,15 euros, si es comida occidental, son 4,60 euros"