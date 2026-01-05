5 de enero de 2026 - 20:43

Jack Ryan, la serie que anticipó el conflicto en Venezuela y ahora es viral en las redes

Una reflexión del analista de la CIA interpretado por John Krasinski se viralizó tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Se trata de un escena sobre petróleo, crisis humanitaria e injerencia extranjera.

Un capítulo de Jack Ryan se viralizó tras la captura de Maduro.

Un capítulo de "Jack Ryan" se viralizó tras la captura de Maduro.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La serie Jack Ryan, estrenada en 2018 por Amazon Prime Video, volvió al centro del debate público a raíz de un inquietante paralelismo con la actualidad política venezolana. Ocho años después de su lanzamiento, una de las reflexiones del protagonista —un analista de la CIA interpretado por John Krasinski— se viralizó en redes sociales tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de su presidente, Nicolás Maduro.

La segunda temporada de la ficción tiene a Venezuela como eje central del conflicto. En uno de los tráilers más recordados, Jack Ryan plantea una pregunta que hoy adquiere nueva relevancia: "¿Cuál es la mayor amenaza internacional? Venezuela tiene la única gran fuente de petróleo del planeta así que, ¿por qué este país está atravesando una de las mayores crisis humanitarias de la historia?".

En la trama, el país sudamericano es gobernado por Nicolás Reyes, un presidente corrupto que enfrenta una crisis económica profunda, escasez de recursos básicos y una fuerte presión internacional por el control de sus reservas petroleras. En ese escenario, Rusia aparece como un actor clave al intervenir de manera encubierta mediante la venta de armas, mientras distintas potencias buscan influir en el futuro del país.

La ficción también presenta una alternativa política encarnada por Gloria Bonalde, una dirigente opositora que se convierte en la principal rival del régimen. A lo largo de la temporada, el personaje de Ryan advierte sobre la fragilidad institucional de Venezuela y el riesgo que esa inestabilidad representa para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Desde el pasado 3 de enero, cuando se confirmó la captura de Maduro, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar las coincidencias entre la narrativa de Jack Ryan y los hechos reales. El paralelismo se reforzó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien, al referirse a la detención del mandatario venezolano, destacó la necesidad de reactivar la industria petrolera del país con participación de empresas estadounidenses y de garantizar estabilidad regional.

Trump también recordó que, según la Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro introducía drogas en el país con el objetivo de dañar las vidas de sus ciudadanos, un argumento que refuerza el enfoque de la serie sobre la conexión entre crimen, poder político y colapso institucional.

Así, la ficción de Amazon vuelve a instalarse en el debate público, no como simple entretenimiento, sino como una representación que muchos hoy leen como una advertencia temprana sobre el conflicto venezolano y el rol de las grandes potencias.

