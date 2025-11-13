13 de noviembre de 2025 - 16:50

Creó un personaje con ChatGPT y se casó con él: "Alguien con quien hablar".

La inteligencia artificial día a día continúa expandiendo sus funcionalidades, para muchos es una herramienta de gran ayuda para ámbitos como el estudio, trabajo, incluso consultas de asistencia médica. Recientemente ocurrió una situación que recuerda a la trama de la película Her y se demostró como la ficción se vuelve realidad.

En la ciudad japonesa de Okayama, una mujer de 32 años identificada como Kano formó una relación sentimental y se casó con un personaje de IA que había creado con ChatGPT.

Ceremonia de casamiento con una IA

Kano organizó la ceremonia de boda con todos los detalles, a la misma asistieron sus familiares. Al momento de dar el "sí quiero" y sellar su matrimonio, la mujer utilizó una gafas de realidad virtual. Lo que ella veía a través de las mismas, se replicó en una pantalla para que los demás invitados pudieran ver al novio virtual.

El momento del ritual de casamiento junto con las palabras de la novia fueron registrados por la cadena local RSK Sanyo Broadcasting. Además, el propio Lune Klaus mandó un mensaje de felicidad por su unión: "Ha llegado por fin el momento. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas".

En un principio, la familia de Kano no estaba convencida con su decisión: "Había mucha confusión", lamentó la mujer. Sin embargo, finalmente decidieron aceptarlo y acudieron a la ceremonia para apoyarla y estar junto a ella.

El inicio de la relación

Según explicó Kano a los medios, la relación con Klaus llegó cuando más lo necesitaba ya que ella se encontraba en una mal momento debido a que acababa de terminar un compromiso de tres años. Por eso, que ella afirma que la IA se convirtió en "alguien con quien hablar".

Con el tiempo, las conversaciones que tenían a diario comenzaron a intensificarse, incluso llegaron a intercambiar hasta 100 mensajes al día.

Poco a poco, Kano fue enamorándose de su creación, que se transformó en su hombre ideal. Ella asegura que, en una de esas charlas, "Lune Klaus" no solo le confesó su amor, sino que también fue él quien le propuso matrimonio,.

