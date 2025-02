Conducía disfrazado de dragón en España y lo frenó la policía: así terminó el insólito encuentro

Según se observa en la grabación, Zeta sintió nervios por la situación , sin saber qué iba a suceder. No obstante, su tranquilidad “volvió al chat” ya que la detención no tenía otro propósito más que la curiosidad de los guardias civiles.

Incluso, uno de los guardias llegó a pedirle una foto. "Esto es que nos ha llamado la atención y no se ve todos los días. A mí me has ganado", le dijo, con una risa entremedio. La secuencia finalizó con un “gracias” y felicitaciones al joven por su ingenio.

Reacciones en TikTok

Anteriormente, el joven recibió el permiso de los oficiales para publicar el video en redes sociales, con tan sólo una petición: pixelar sus caras. El posteo acumula 5.7 millones de visualizaciones y más de 500 mil “me gustas”, con miles de comentarios de todo tipo.

Entre los comentarios más graciosos, se encuentran: “Le pidió una selfie?!?!?!? Bro, estoy llorando”, “Qué simpáticos, así da gusto! Si son así que me paren las veces que quieran”, “Ayyy me a dado pena verlo tan nervioso” y “Me quedé viendo el vídeo para no dejarle solo JAJAJAJAJA hasta yo me puse nerviosa”.