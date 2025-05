Como su perro salchicha "no paga luz ni agua" debe colaborar con la casa: el divertido video viral

Un perro salchicha se volvió viral en TikTok tras ser grabado ayudando a su dueña con las bolsas del supermercado. En tono de humor, la mujer compartió el video en sus redes sociales y aseguró que, “como no paga los servicios del hogar, al menos colabora con las tareas de la casa” .

El salchicha que ayuda en las tareas domésticas

El animal fue filmado mientras tomaba una bolsa con la boca y la llevaba desde el auto hasta la casa. "No paga luz, no paga agua, ni paga wifi", escribió Vale al principio del video. Debido a esto, "a colaborar con las cosas de la casa entonces", agregó. No se hace cargo de los gastos, pero si ayuda en todo lo posible.