Trabajó estando enferma y recibió un polémico mensaje de su "jefa", lo compartió y generó debate

@amores__sanos El poder de las palabras (parte 1 millón)… ¿Alguien más en la misma que yo? Amo ser una trabajadora independiente, me gustan mucho más sus beneficios que sus contras pero una negativa muy grande es que vos sos tu propio límite, y a veces no es fácil ponerlo. (En mi caso es el trabajo pero esto aplica para todo!) Si no permitirías que otro te hable así, si no le dirías esas palabras a alguien que vos queres, ¿por qué si es válido con vos mismo? Puede parecer una tontería pero escribir en un papel, una nota de celular, un Mail o WhatsApp a vos mismo con lo que estás pensando sobre vos puede hacerte caer en la realidad de lo feo que te estás hablando, y no lo mereces ! #amorpropio #amorproprio #amorpropio #loveyourself #saludmental sonido original - amores__sanos