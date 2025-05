Conmovedor pedido de ayuda de una emprendedora: contó su historia en redes y se hizo viral

En un contexto económico complejo en todo el país, son muchos los trabajadores que se ven afectados y no llegan a fin de mes. Esta situación repercute en gran parte de los ciudadanos y fundamentalmente a los emprendedores.

Este es el caso particular de una emprendedora que publicó un video en TikTok pidiendo ayuda debido al mal momento económico y la falta de ventas. “En este emprendimiento hace más de 7 meses que no me está yendo bien, que no hay mucho movimiento de ventas”, comenzó diciendo la dueña de Kundalini Lencería. A su vez, aseguró que está “muy endeudada”.

Ante este contexto, dio más detalles de su situación y realizó un pedido a sus seguidores. "Detrás de este emprendimiento estoy yo sola y mi nene, mi nene que va que tiene 7 años. Necesito ayuda de ustedes de que compartan, de que comenten si alguna vez Kundalini te dio una alegría, si alguna vez Kundalini te hizo sentir sexy, si alguna vez Kundalini te hizo bien. Es momento de que me devuelvan un poco de ese cariño que yo siempre traté de transmitir en este emprendimiento".

Embed - @kundalini.lenceria sonido original - Kundalini Lencería A su vez aseguró que cuenta con materiales para realizar sus productos, pero el momento económico no la ayuda. “Es una manera también de sincerizarme con la gente. Si bien tengo telas, tengo todo para hacer un montón de cosas super lindas, pero no hay ventas. Si no hay ventas están esas cosas ahí esperando a que aparezca gente y las quiera”.

Por otro lado aseguró que se está endeudando: “La semana pasada me quedé sin obra social, tengo que pagar el colegio del nene, tengo que pagar un montón de cosas y se me está haciendo muy difícil. Así que creo que no hay nada más sincero que decirles la verdad”, contó.

Por último, realizó un pedido a todos los usuarios ante el mal momento. “Lo mínimo que te pido es que compartas, que le des le me gusta, que comentes. Es un segundo que te toma y a mí me ayudaría mucho quizás de llegar personas que pueden en este momento comprar o no, pero me ayuda a llegar a más personas y quizás a dar vuelta un poco esto que está pasando con Instagram que no está mostrando mi emprendimiento”, confesó. El video recibió más de un millón de vistas y miles de comentarios, con distintas opiniones. Muchos usuarios apuntaron contra el actual gobierno de Milei como el causante de estos momentos en los emprendedores. “El problema no sos vos , ni Instagram, ni las promos EL PROBLEMA ES MILEI”, “estamos todos así, y Milei dice que no hay inflación”. “En vez de ponerle kundalini que es un nombre demoníaco a tu negocio ponele un nombre de luz y pedile a Dios que bendiga tu negocio”, comentó otro usuario.