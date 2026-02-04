Broma en las alturas: el operador de un juego se volvió furor por asustar a sus pasajeros antes de caer

Los parques de diversión son, por excelencia, espacios donde la adrenalina y la euforia atraen a miles de personas que buscan emociones fuertes y entretenimiento.

Sin embargo, en una atracción de Estados Unidos llamada Mountain Monster , la experiencia se ha vuelto viral no solo por el viaje en sí, sino por el ingenio de su operador, Richard. Él es el responsable de asegurar a los pasajeros antes de la caída libre, pero en lugar de brindarles calma ha optado por un método mucho más inquietante: la incertidumbre.

A través de TikTok , Richard se ha hecho famoso por hacerle bromas a las personas en el momento de mayor tensión. Sus trucos son sencillos pero efectivos: suele decirles que el cinturón no está bien abrochado o que existe un problema técnico inminente cuando las personas ya están subidas en el juego .

Frases como "se me ha olvidado poner los cinturones del hombro" o "hay un error en la cadena, voy a arreglarlo" son parte de su repertorio para poner nerviosos a los clientes justo antes de que caigan en picado, haciendo que el viaje sea mucho más emocionante.

A pesar del susto inicial, el público ha recibido estas bromas con entusiasmo. Muchos visitantes acuden a la feria específicamente para conocer a Richard, quien incluso les avisa que están siendo grabados.

Sus videos cuentan con millones de visualizaciones y la sección de comentarios se llena de elogios hacia su creatividad y la pasión que demuestra por su trabajo. El truco, aunque conocido por muchos, parece no pasar de moda, ya que la incertidumbre sigue siendo la herramienta más eficaz para elevar el pulso de los valientes que se atreven a subir.

No obstante, la realidad actual de este carismático operador es distinta. Recientemente, Richard ha dejado de subir contenido debido a que se encuentra cuidando de sus padres.

Ante esta difícil situación familiar, ha iniciado una campaña de financiación (crowdfunding) con la esperanza de que sus seguidores y la comunidad que ayudó a crear puedan apoyarlo a costear los gastos médicos necesarios.