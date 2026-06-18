Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1

Ulpiano Suarez recorrió las tareas de remodelación que se están ejecutando en el Gimnasio Municipal Nº1. Se trata de una intervención integral destinada a mejorar la infraestructura de uno de los espacios deportivos más importantes de la capital.

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“Estamos haciendo una remodelación importante en el Gimnasio N°1 , un trabajo muy esperado por los vecinos que vienen a hacer aquí actividades físicas y recreativas. Próximo al natatorio se está construyendo un bloque de duchas y cambiadores que va a hacer más funcional el aprovechamiento del espacio. Y en la parte edilicia, se remodelaron los camarines y los sanitarios . De esta manera renovamos la infraestructura de este gimnasio por el que pasan más de 2.600 vecinos y vecinas de la Ciudad “, indicó el jefe comunal durante la recorrida, en la que estuvo acompañado por funcionarios municipales.

La obra contempla reparaciones y trabajos complementarios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector de baños y vestuarios del edificio principal. El objetivo es brindar a los usuarios instalaciones modernas, seguras y accesibles , adecuadas a las necesidades actuales de la comunidad deportiva.

Entre las principales labores que se están realizando, se encuentra la reubicación total de las instalaciones sanitarias y de las duchas, la renovación de cañerías, artefactos, sistemas de ventilación forzada, revestimientos, pintura y mobiliario, además de la adecuación de espacios para personas con discapacidad y el reacondicionamiento de la sala de máquinas.

Durante el proceso de obra se detectaron inconvenientes estructurales y problemas de humedad en los sanitarios existentes. A partir de estudios técnicos realizados, se determinó la necesidad de reubicar los vestuarios y las duchas para preservar la estructura del edificio y optimizar el funcionamiento general del sector. En esta nueva distribución, estarán ubicados en el área de la piscina , favoreciendo una mejor circulación y una experiencia más cómoda para los usuarios.

La inversión total estimada asciende a $241.569.841,17 y forma parte del compromiso del municipio con la mejora permanente de la infraestructura deportiva y recreativa de la Ciudad.

Un espacio clave para el deporte y la inclusión

El Gimnasio Nº1 brinda servicios de recreación, entrenamiento y formación física a más de 2.600 usuarios de todas las edades, a partir de los 2 años.

El natatorio concentra la mayor cantidad de asistentes, con alrededor de 1.500 socios que participan en actividades como natación, aquagym, natación competitiva, deporte adaptado y hockey subacuático.

Además, la institución cuenta con un salón de sobrecarga destinado al entrenamiento con pesas y acondicionamiento físico, y desarrolla disciplinas como gimnasia artística, futsal, balonmano y sóftbol.

El espacio también impulsa programas específicos para personas mayores a través de los Clubes de Día, una propuesta que combina actividades físicas, recreativas y culturales orientadas a promover el bienestar y la integración social.

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